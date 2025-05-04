Впродовж дня росіяни атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину: одна людина загинула, троє поранених, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 4 травня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще три - дістали поранення.

Про це в телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж дня ворог без упину гатив по населеним пунктам Нікопольщини. Скеровував свою зброю по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за словами Лисака, у лікарні залишаються двоє чоловіків, постраждалих під час денної атаки на Марганець. Потерпіла жінка переведенена під амбулаторний нагляд.

Під час влучання ворожого БпЛА побило декілька автомобілів.

У Нікопольському районі пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, навчальний заклад. Понівечені шість приватних осель, господарські споруди, авто.

На Синельниківщині рятувальники приборкали пожежі, що виникли внаслідок ударів керованими авіабомбами. Там, у Новопавлівській громаді, загинув чоловік, зруйновані два приватні будинки, ще три – потрощені.

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