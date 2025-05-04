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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Впродовж дня росіяни атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину: одна людина загинула, троє поранених, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 4 травня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще три - дістали поранення.

Про це в телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Нікопольщини

"Впродовж дня ворог без упину гатив по населеним пунктам Нікопольщини. Скеровував свою зброю по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію", - йдеться у повідомленні.

обстріли Нікопольщини

Наразі, за словами Лисака, у лікарні залишаються двоє чоловіків, постраждалих під час денної атаки на Марганець. Потерпіла жінка переведенена під амбулаторний нагляд.

обстріли Нікопольщини

Під час влучання ворожого БпЛА побило декілька автомобілів.

обстріли Нікопольщини

У Нікопольському районі пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, навчальний заклад. Понівечені шість приватних осель, господарські споруди, авто.

обстріли Нікопольщини

На Синельниківщині рятувальники приборкали пожежі, що виникли внаслідок ударів керованими авіабомбами. Там, у Новопавлівській громаді, загинув чоловік, зруйновані два приватні будинки, ще три – потрощені.

Читайте також: Окупанти скинули КАБ на Новопавлівську громаду Дніпропетровщини: загинув чоловік, сталися пожежі

Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3766) Нікопольський район (214) Синельниківський район (61)


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