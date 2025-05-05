1 745 4
Удар авіабомбами по Золочеву: зруйновано будинок військового, який зазнав тяжких поранень на Курщині. ФОТО
Сьогодні зранку війська РФ скинули дві авіабомби на Золочів Харківської області. Одна повністю знищила будинок, у якому під час ворожого удару нікого не було.
Про це розповів в ефірі Суспільного керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, родина, яка мешкає у будинку, була у Харкові: батько родини зазнав тяжкого поранення на Курському напрямку і перебуває в лікарні, тож його рідні поруч і тимчасово не живуть у Золочеві. Коваленко каже, що четверо людей, які зазнали поранень та шоку, - сусіди родини.
За даними Коваленка, РФ скинула на будинок авіабомбу потужністю у 500 кг.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар05.05.2025 13:19 Відповісти Мені подобається 2
Andrew Moon
показати весь коментар05.05.2025 13:26 Відповісти Мені подобається 1
Не важно Тоже
показати весь коментар05.05.2025 13:29 Відповісти Мені подобається 4
Магирус
показати весь коментар05.05.2025 13:31 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль