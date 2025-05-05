Удар авіабомбами по Золочеву: зруйновано будинок військового, який зазнав тяжких поранень на Курщині. ФОТО

Сьогодні зранку війська РФ скинули дві авіабомби на Золочів Харківської області. Одна повністю знищила будинок, у якому під час ворожого удару нікого не було.

Про це розповів в ефірі Суспільного керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, родина, яка мешкає у будинку, була у Харкові: батько родини зазнав тяжкого поранення на Курському напрямку і перебуває в лікарні, тож його рідні поруч і тимчасово не живуть у Золочеві. Коваленко каже, що четверо людей, які зазнали поранень та шоку, - сусіди родини.

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За даними Коваленка, РФ скинула на будинок авіабомбу потужністю у 500 кг.