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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Удар авіабомбами по Золочеву: зруйновано будинок військового, який зазнав тяжких поранень на Курщині. ФОТО

Сьогодні зранку війська РФ скинули дві авіабомби на Золочів Харківської області. Одна повністю знищила будинок, у якому під час ворожого удару нікого не було.

Про це розповів в ефірі Суспільного керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, родина, яка мешкає у будинку, була у Харкові: батько родини зазнав тяжкого поранення на Курському напрямку і перебуває в лікарні, тож його рідні поруч і тимчасово не живуть у Золочеві. Коваленко каже, що четверо людей, які зазнали поранень та шоку, - сусіди родини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

знищено будинок військового у Золочеві

За даними Коваленка, РФ скинула на будинок авіабомбу потужністю у 500 кг.

Автор: 

обстріл (28672) КАБ (365) Харківська область (886) Богодухівський район (52) Золочів (25)


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Похожий такий же будинок, як і у стефанчуків, луценка, яреми, мохніцкого, зеленського, єрмака, татарова, богдана, бойка, тимошенчихи ?????
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05.05.2025 13:19 Відповісти
А от ці подробиці нафіга? Тіпа кацапи точно знають де хто воював і де хто мешкає, щоб глупі "хахли" задумались ?
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05.05.2025 13:26 Відповісти
Навіщо ця деталізація? Щобкацапи кричали, щобьють тільки по війсковим? Дибіли (с).
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05.05.2025 13:29 Відповісти
Да їм давно побарабану: що, їм хтось заборонить?
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05.05.2025 13:31 Відповісти
 
 