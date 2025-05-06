В больнице скончался мирный житель, который был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской громады Сумской области

В больнице умер гражданский, который 5 мая был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской громады Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Кальченко.

"Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Погибшему было 34 года. Искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины.

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