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В больнице скончался мирный житель, который был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской громады Сумской области
В больнице умер гражданский, который 5 мая был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской громады Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Кальченко.
"Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Погибшему было 34 года. Искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины.
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