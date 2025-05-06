Россияне атаковали пригород Сум баллистикой, погибли 3 человека, среди них ребенок, - ОВА (обновлено)
6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.
Последствия атаки россиян уточняются.
Угроза ракетных ударов сохраняется.
Обновление
Впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о том, что вследствие удара погиб ребенок.
"Шесть человек ранены. Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.
По уточненной информации горсовета, погиб не ребенок, а 20-летняя девушка.
На данный момент известно о 7 пострадавших: 1 взрослой женщине и 6 детях (один ребенок - в тяжелом состоянии).
По состоянию на 19:46 сообщается о трех погибших. Россияне унесли жизни мальчика 6 лет, 20-летней женщины и 41-летнего мужчины. Мои искренние соболезнования родным погибших.
Четверо детей и четверо взрослых ранены, они в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии.
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Над регионами России за ночь уничтожены 105 украинских БПЛА- новость 6 мая
Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что не может гарантировать их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу в материале Газеты.Ru
Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу - в материале «Газеты.Ru».
С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата уничтожили в Брянской области, 22 - в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Об отражении атак около часа ночи сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.
Ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре.
Добре що вчасно.
То ж там над цим переналагодженням працював теж не ідіот.
Це ніяким чином не виправдовує звірячу агресію немитих виродків, але пояснює чому ворог так просто зайшов на нашу землю
От така х малята.