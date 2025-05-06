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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Россияне атаковали пригород Сум баллистикой, погибли 3 человека, среди них ребенок, - ОВА (обновлено)

Российская баллистическая ракета

6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.

Последствия атаки россиян уточняются.

Угроза ракетных ударов сохраняется.

Обновление

Впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о том, что вследствие удара погиб ребенок.

"Шесть человек ранены. Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.

По уточненной информации горсовета, погиб не ребенок, а 20-летняя девушка.

На данный момент известно о 7 пострадавших: 1 взрослой женщине и 6 детях (один ребенок - в тяжелом состоянии).

По состоянию на 19:46 сообщается о трех погибших. Россияне унесли жизни мальчика 6 лет, 20-летней женщины и 41-летнего мужчины. Мои искренние соболезнования родным погибших.

Четверо детей и четверо взрослых ранены, они в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии.

Наслідки російської атаки на Суми 6 травня
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Читайте: В больнице умер гражданский, который был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской общины Сумщины

Автор: 

обстрел (27366) Сумская область (3172) Сумы (1152) баллистические ракеты (381) Сумский район (198) война в Украине (4134)


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Топ комментарии
+13
В нас від порпередників залишилось трохи балістики. Достатньо, що би центр москви перетворити на Маріуполь. Але політичного рішення від клоунів 100% не буде. Можно навіть не мріяти.
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06.05.2025 18:35
+13
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Четвертий рік нацисти россії зовсім безкарно вбивають наше мирне населення, руйнують міста і села. Ударів у відповідь нема. Це наслідки тупого вибору.
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06.05.2025 18:41
+8
Треба балістикою по кацапстану. Але в нас її немає вже третій рік.
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06.05.2025 18:28
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з Генштабу тиша, а в підарашці..

Над регионами России за ночь уничтожены 105 украинских БПЛА- новость 6 мая
Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что не может гарантировать их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу в материале Газеты.Ru

Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу - в материале «Газеты.Ru».

С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата уничтожили в Брянской области, 22 - в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Об отражении атак около часа ночи сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.

Ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре.
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06.05.2025 18:20 Ответить
Туфта и сказки.
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06.05.2025 18:42 Ответить
Да, скло одне вибили біля Москви.
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06.05.2025 19:58 Ответить
Треба балістикою по кацапстану. Але в нас її немає вже третій рік.
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06.05.2025 18:28 Ответить
В нас від порпередників залишилось трохи балістики. Достатньо, що би центр москви перетворити на Маріуполь. Але політичного рішення від клоунів 100% не буде. Можно навіть не мріяти.
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06.05.2025 18:35 Ответить
Таня Чорновол повідомляла в квітні 2022 , що коли вона з Пашинським перевезли Нептуни під Одесу, і там фахівці готували їх до пусків на ураження крейсера Москва, то виявили умисні пошкодження електронних блоків цих ракет.
Добре що вчасно.
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06.05.2025 18:50 Ответить
Таке іноді буває. Серед тупоголових ідіотів битує міф , що в електронних компонентах багато золота та диамантів
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06.05.2025 18:58 Ответить
Там були умисні переналагодження електронних блоків, які могли виявити тільки фахівці дуже високої кваліфікації.
То ж там над цим переналагодженням працював теж не ідіот.
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06.05.2025 19:13 Ответить
У нас із балістики від попередників лишалася лише "Точка У", які розстріляли ще у 2022-2023.
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06.05.2025 19:09 Ответить
А що добавили до цих Точок-У наступники з 2019 по 2022 ?
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06.05.2025 19:23 Ответить
Асфальт
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06.05.2025 20:08 Ответить
По крайней мере 19 корпусов и двигателей к "Гром 2" и две пусковые установки были готовы. Основные испытания должны были начаться осенью 2019. Кто мешал испытывать их сразу ударами по рашке? И про ударами нашей баллистикой и длинными "Нептунами" уже докладывало молодое дарование Сметанин. Где это все? Где массовые удары так разрекламированными в видосиках ракето-дронами "Паляниця", "Трембита" и "Пекло"?
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06.05.2025 20:10 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Четвертий рік нацисти россії зовсім безкарно вбивають наше мирне населення, руйнують міста і села. Ударів у відповідь нема. Це наслідки тупого вибору.
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06.05.2025 18:41 Ответить
Цікаво, а кого вибрала Сумщина у 2019році?
Це ніяким чином не виправдовує звірячу агресію немитих виродків, але пояснює чому ворог так просто зайшов на нашу землю
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06.05.2025 19:26 Ответить
Більшість моїх друзів, знайомих, за лідора голосували. Хоча в бесідах з ними, до виборів, пояснював, що це жопа буде. І вони всі дружно казали так так, а по факту, за лідора потім. І 22 з Сум поїхали одразу до Європи. І вже з Європи кажуть, лідор молодець. Порох би вже здав всю Україну до Львова. На питання, чого ж він тоді не здав її ще 14, мовчать.
От така х малята.
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06.05.2025 20:14 Ответить
Зелений балабол потужно пукнет ввечері потужним відосіком. Пердіти воно в нього краще виходить, ніж похерена ним же балістика.
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06.05.2025 19:56 Ответить
Відразу відповідь на Бєлгород, Курськ... можна на Тулу.
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06.05.2025 20:06 Ответить
І після цього рашисти хочуть перемир'я на день побєдобєсія щоб вбивці відсвяткували свій шабаш? Х***й тим тварям!!!
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06.05.2025 20:09 Ответить
Вимагаємо відплати на 9 травня по кремлю!
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06.05.2025 21:40 Ответить
 
 