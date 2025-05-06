Россияне атаковали пригород Сум баллистикой, погибли 3 человека, среди них ребенок, - ОВА (обновлено)

6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.

Последствия атаки россиян уточняются.

Угроза ракетных ударов сохраняется.

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Впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о том, что вследствие удара погиб ребенок.

"Шесть человек ранены. Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.

По уточненной информации горсовета, погиб не ребенок, а 20-летняя девушка.

На данный момент известно о 7 пострадавших: 1 взрослой женщине и 6 детях (один ребенок - в тяжелом состоянии).

По состоянию на 19:46 сообщается о трех погибших. Россияне унесли жизни мальчика 6 лет, 20-летней женщины и 41-летнего мужчины. Мои искренние соболезнования родным погибших.

Четверо детей и четверо взрослых ранены, они в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии.







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