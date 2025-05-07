Комбинированная атака на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары (обновлено). ФОТОрепортаж

6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев в ночь на среду, 7 мая 2025 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, троим - оказали помощь на месте", - уточнил Кличко.

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БПЛА на жилой дом.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

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В Святошинском - на 10-этажный жилой дом.

"Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома. В Святошинском - горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах", - уточнил Ткаченко.

По его словам, в Шевченковском районе пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате атаки РФ на Киев 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них - 4 детей.

Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.

Соломенский район: обломки БПЛА упали на открытую территорию.

Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

Шевченковский район: падение обломков БПЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек.



















Пожар ликвидирован. Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация обновляется.

Обновленная информация

Позже Кличко сообщил, что до 8 выросло количество пострадавших в столице.

"Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализировали четырех пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте", - отметил он.

Как сообщалось, в ночь на 7 мая россияне также атаковали Киев баллистикой. В результате падения обломков вспыхнул пожар в Соломенском районе.