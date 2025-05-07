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Новости Атака дронов на Киев Ракетная атака на Киев
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Комбинированная атака на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары (обновлено). ФОТОрепортаж

атака на Киев

6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев в ночь на среду, 7 мая 2025 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, троим - оказали помощь на месте", - уточнил Кличко.

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БПЛА на жилой дом.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Также читайте: В Оболонском районе Киева в результате атаки РФ 4 мая повреждены 18 зданий, - Кличко. ФОТОрепортаж

В Святошинском - на 10-этажный жилой дом.

"Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома. В Святошинском - горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах", - уточнил Ткаченко.

По его словам, в Шевченковском районе пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате атаки РФ на Киев 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них - 4 детей.

Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.

Соломенский район: обломки БПЛА упали на открытую территорию.

Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

Шевченковский район: падение обломков БПЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек.

наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ

Пожар ликвидирован. Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация обновляется.

Обновленная информация

Позже Кличко сообщил, что до 8 выросло количество пострадавших в столице.

"Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализировали четырех пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте", - отметил он.

Как сообщалось, в ночь на 7 мая россияне также атаковали Киев баллистикой. В результате падения обломков вспыхнул пожар в Соломенском районе.

Автор: 

Киев (25580) Воздушные атаки на Киев (728) Шахед (1046)


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Топ комментарии
+12
бенин Оманский Нарик, что там с Крымским мостом, нпз, штабами, ж.д сообщениями оккупированных территорий с помойкой и т.д не забудь дать ботаксной крысе отгулять победобесие 9 , киностудии с офшорами дороже...у кремля сейчас два козыря слпбоумный агент краснов и проэкт Буратино...
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07.05.2025 07:10
+7
Потужний відосік не за горами.
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07.05.2025 06:31
+6
Це ти мелешь всяку хрінь. По зеленій методичці. Я хочу адекватну відповідь по Москві, не дрончиками в 3 кг, а балістикою. Люди загинули, а тобі насрати.
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07.05.2025 07:28
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Правила форума Совет форумчан
Потужний відосік не за горами.
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07.05.2025 06:31 Ответить
Це ти мелешь всяку хрінь. По зеленій методичці. Я хочу адекватну відповідь по Москві, не дрончиками в 3 кг, а балістикою. Люди загинули, а тобі насрати.
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07.05.2025 07:28 Ответить
9 травня подібним чином треба " поздоровити" нарассєю...
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07.05.2025 06:34 Ответить
Скільки у Києві начальників,жах
І мер,і голова кмва...Це ж скільки грошей треба на їхні апарати...Можна не один десяток браунінгів купить або ПЗРК купить і не сповіщати про рух дронів,а збивати...
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07.05.2025 06:38 Ответить
Ну, і скільки? Аж двох нарахував. А головне - на мера вказати - ворог влади. От що збивають прямо над нашими головами, ну, як вміють і чим можуть. Інша справа, що будують не як в Ізраїлі, а як дорожче...
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07.05.2025 06:55 Ответить
бенин Оманский Нарик, что там с Крымским мостом, нпз, штабами, ж.д сообщениями оккупированных территорий с помойкой и т.д не забудь дать ботаксной крысе отгулять победобесие 9 , киностудии с офшорами дороже...у кремля сейчас два козыря слпбоумный агент краснов и проэкт Буратино...
показать весь комментарий
07.05.2025 07:10 Ответить
Нічого 9 майа не буде. До фюрера позповзається дохороби всіляких китайських, казахських і вʼєтнамських вождів.
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07.05.2025 07:16 Ответить
Вже...
Одним із перших приперлося венесуельське ч.мо, і не спинив його план "ковьйор")
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07.05.2025 07:51 Ответить
Російська армія на рівних може воювати лише з цивільними
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07.05.2025 07:13 Ответить
Так звана російська армія воює з цивільним населенням не на рівних, цій злочиній рашиській орді немає рівних у злочинах проти мирного населення.
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07.05.2025 07:45 Ответить
За це відповість не тільки *****, а і його лапотні орки. По всій кацапії.
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07.05.2025 07:52 Ответить
І ні одного шахеда на Конча заспу
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07.05.2025 08:35 Ответить
І що ж там такого в Конча Заспі?
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07.05.2025 09:20 Ответить
 
 