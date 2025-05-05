В Оболонском районе Киева вследствие атаки РФ 4 мая повреждены 18 зданий, - Кличко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Оболонском районе Киева вследствие российской дроновой атаки 4 мая повреждены 18 зданий. Все пострадавшие жители Оболони получат по 10 тысяч гривен помощи от города.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Он осмотрел жилой дом в Оболонском районе, поврежденный вследствие вражеской атаки в ночь на 4 мая. Из-за попадания дрона в крышу здания на последнем этаже загорелась квартира. В ней частично повреждено перекрытие и выгорели одна комната и коридор.

Он рассказал, что всего из-за обстрела 4 мая на Оболони повреждены 18 зданий. В частности, 14 жилых домов и два детсада. Взрывной волной выбило окна в квартирах и местах общего пользования.

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"Город восстановит помещения. И выплатит помощь на аренду жилья пострадавшим жителям. Город оперативно предоставил пленку для временного закрытия поврежденных окон. Поможет и устранить повреждения. Все пострадавшие жители Оболони получат материальную помощь от города - по 10 000 грн. Сейчас поступило 500 заявлений на ее получение", - отметил Кличко.

Городской голова Киева проинформировал, что 610 жителей домов в Святошинском районе, которые были разрушены в результате российской атаки на Киев 24 апреля, уже получили по 10 тысяч гривен единовременных выплат.

Еще 59 людям перечислили по 40 тысяч гривен на аренду жилья, пока город будет восстанавливать их квартиры. И жители еще подают заявления на помощь, добавил Кличко.

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Напомним, 4 мая 2025 года вследствие атаки беспилотниками в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля был объявлен День траура по погибшим вследствие массированной атаки россиян на столицу.

Вследствие удара РФ 13 человек погибли, а около 90 - получили ранения.

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