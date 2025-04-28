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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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Остатки ракеты типа "Точка-У" обнаружили в заливе в Оболонском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Специалисты обнаружили остатки ракеты в Верблюжьем заливе в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"В Киеве, в Оболонском районе, вблизи Верблюжьего залива, местные жители заметили обломки и, заподозрив, что это могут быть фрагменты ракеты, сообщили о находке в соответствующие службы", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли специалисты, которые идентифицировали остатки ракеты типа "Точка-У".

"Они не представляют непосредственной смертельной угрозы для населения, однако остаются потенциально опасными", - отметили в ГСЧС.

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Остатки ракеты в Верблюжьем заливе
Остатки ракеты в Верблюжьем заливе

Что делать в случае обнаружения опасного предмета

  • Не приближайтесь!
  • Не трогайте!
  • Немедленно звоните по номеру "101"!

Соблюдение простых правил может спасти вам жизнь! Берегите себя и своих близких!

Автор: 

Киев (25560) ракеты (3572) ГСЧС (4973) сапер (135) Воздушные атаки на Киев (720)


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28.04.2025 18:59 Ответить
Дальність максимальна 120 км. Звідки ж вона могла з'явитися? Невже ще з 22 року, але я не чув щоб вони везли "на парад" у Київ "Точку".
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28.04.2025 19:20 Ответить
то, оболонці на сома ходять з точкою у.
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28.04.2025 19:29 Ответить
Кацапи якраз Точки-У на початку використовували, з Білорусі перли.
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28.04.2025 19:38 Ответить
Тоді щє кацапська іпсятина лютувала "ані ні стаят на вааруженіі расії!"
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28.04.2025 19:39 Ответить
недоїхала...
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28.04.2025 20:50 Ответить
 
 