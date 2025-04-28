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Остатки ракеты типа "Точка-У" обнаружили в заливе в Оболонском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
Специалисты обнаружили остатки ракеты в Верблюжьем заливе в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"В Киеве, в Оболонском районе, вблизи Верблюжьего залива, местные жители заметили обломки и, заподозрив, что это могут быть фрагменты ракеты, сообщили о находке в соответствующие службы", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли специалисты, которые идентифицировали остатки ракеты типа "Точка-У".
"Они не представляют непосредственной смертельной угрозы для населения, однако остаются потенциально опасными", - отметили в ГСЧС.
Что делать в случае обнаружения опасного предмета
- Не приближайтесь!
- Не трогайте!
- Немедленно звоните по номеру "101"!
Соблюдение простых правил может спасти вам жизнь! Берегите себя и своих близких!
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий28.04.2025 18:59 Ответить Мне нравится 2
Олександр Титаренко #576544
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Begemot Pepa
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anna petrova #587029
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anna petrova #587029
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alexey prus
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