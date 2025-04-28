Остатки ракеты типа "Точка-У" обнаружили в заливе в Оболонском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Специалисты обнаружили остатки ракеты в Верблюжьем заливе в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"В Киеве, в Оболонском районе, вблизи Верблюжьего залива, местные жители заметили обломки и, заподозрив, что это могут быть фрагменты ракеты, сообщили о находке в соответствующие службы", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли специалисты, которые идентифицировали остатки ракеты типа "Точка-У".

"Они не представляют непосредственной смертельной угрозы для населения, однако остаются потенциально опасными", - отметили в ГСЧС.

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