Возрасло количество жертв ракетной атаки на Киев: мужчина с ожогами скончался в больнице
Сегодня, 28 апреля 2025 года, в больнице от ожогов, полученных в результате вражеской атаки 24 апреля, умер 45-летний мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, у него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен.
В общем, враг унес жизни 13 человек.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля был объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.
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