Возрасло количество жертв ракетной атаки на Киев: мужчина с ожогами скончался в больнице

Сегодня, 28 апреля 2025 года, в больнице от ожогов, полученных в результате вражеской атаки 24 апреля, умер 45-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, у него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен.

В общем, враг унес жизни 13 человек.

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля был объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.