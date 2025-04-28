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Новини Ракетна атака на Київ
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Зросла кількість жертв ракетної атаки на Київ: чоловік з опіками помер у лікарні

Київ після удару балістикою

Сьогодні, 28 квітня 2025 року, у лікарні від опіків, отриманих внаслідок ворожої атаки 24 квітня, помер 45-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.

Загалом, ворог забрав життя 13 людей.

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

Автор: 

Київ (19502) жертви (1798) Повітряні атаки на Київ (777)


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Ударів у відповідь по ворогу нема. Оманський таємний договорняк виконуєтся досить пунктуально.
Не покаране зло буде постійно повертатись і будуть постійно гинути наші люди, поки ми не почнемо давати ворогу по йго балалаєчному нацистському рилу.
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28.04.2025 13:42 Відповісти
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28.04.2025 13:42 Відповісти
 
 