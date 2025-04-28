Зросла кількість жертв ракетної атаки на Київ: чоловік з опіками помер у лікарні
Сьогодні, 28 квітня 2025 року, у лікарні від опіків, отриманих внаслідок ворожої атаки 24 квітня, помер 45-річний чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.
Загалом, ворог забрав життя 13 людей.
Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
У Києві 25 квітня було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.
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