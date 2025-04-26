Завершено ліквідацію наслідків удару РФ по Святошинському району Києва: пошкоджено 54 будинки та 723 квартири

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару РФ 24 квітня.

Про це написав начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок атаки російської ракети загинули 12 людей. Кожна втрата — це окрема трагедія, яка болить у серці кожного українця. Ворог зруйнував родини, зробив сиротами дітей, залишив десятки сімей без домівок і надії. Це горе не тільки для Києва, а для всієї країни", - наголосив Ткаченко.

Скільки пошкоджено будинків?

Від удару постраждали 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири різного ступеня руйнування.

Фахівці підрозділу соціального захисту Святошинської РДА продовжують приймати заявки на відшкодування збитків. Станом на сьогодні вже подано 530 заяв.

Також дивіться: Зеленський та дипломати з понад 50 країн разом вшанували пам’ять загиблих унаслідок атаки РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Рятувальники вивезли понад 2400 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

"Щира подяка всім, хто з перших хвилин був на місці трагедії — рятувальникам, медикам, поліції, комунальникам, військовим і волонтерам. Ваша робота — це справжній героїзм", - написав очільник КМВА.

Також дивіться: 17-річний Данило Худя та його батьки вбиті Росією унаслідок ракетного удару по Києву. ФОТО

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 12 людей загинули, а 87 – дістали поранення.