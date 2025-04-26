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Новини Ракетна атака на Київ
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Завершено ліквідацію наслідків удару РФ по Святошинському району Києва: пошкоджено 54 будинки та 723 квартири

Київ після удару балістикою

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару РФ 24 квітня.

Про це написав начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок атаки російської ракети загинули 12 людей. Кожна втрата — це окрема трагедія, яка болить у серці кожного українця. Ворог зруйнував родини, зробив сиротами дітей, залишив десятки сімей без домівок і надії. Це горе не тільки для Києва, а для всієї країни", - наголосив Ткаченко.

Скільки пошкоджено будинків?

Від удару постраждали 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири різного ступеня руйнування.

Фахівці підрозділу соціального захисту Святошинської РДА продовжують приймати заявки на відшкодування збитків. Станом на сьогодні вже подано 530 заяв.

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Рятувальники вивезли понад 2400 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

"Щира подяка всім, хто з перших хвилин був на місці трагедії — рятувальникам, медикам, поліції, комунальникам, військовим і волонтерам. Ваша робота — це справжній героїзм", - написав очільник КМВА.

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 12 людей загинули, а 87 – дістали поранення.

Автор: 

Київ (19499) руйнування (256) Повітряні атаки на Київ (776)


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це не - "Завершено ліквідацію наслідків удару"

це називається - "розібрано завали після удару".

Наслідки лишилися. (див. фото)
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26.04.2025 18:39 Відповісти
І це якась срана Північна Корея робить мішками такі ракети. Десятиріччями сидячи в ізоляції.
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26.04.2025 18:55 Відповісти
так, а наш "величний лідур" може лише ******* бабки і по марафону розповідати про "потужні відповіді"
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26.04.2025 19:37 Відповісти
Так. Але ця проблема не виключно в ньому. Всі інші Лідори забезпечували ,,міць,, армії виключно шляхом її скорочення та продажу обладнання в інші країни. Зеленський не винахідник цієї системи. Він послідовник.
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26.04.2025 19:45 Відповісти
В закритті ракетних програм теж папєрєднікі винуваті? І те, що Мотор Січ продавала двигуни та лопаті мокшам після 2019 року?
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26.04.2025 19:53 Відповісти
Ні. Але кожен з папєрєдніків виключно роззброював армію, а не зміцнював. Я абсолютно не прихильник Зеленського, але мені вже набридло на цьому сайті читати як його до кожної цеглини прикопують. Головне щоб у реченні було його призвіще та якийсь поганий вчинок. Його чи не його це вже неважливо. Він очолив країну яка вже була хвора. Навіщо, це вже на його совісті. І на тих хто його туди пхав, і на охлосі який це підтримав.
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26.04.2025 20:05 Відповісти
Ця проблема виникля завдяки 73%
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26.04.2025 20:03 Відповісти
 
 