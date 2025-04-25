17-річний Данило Худя та його батьки вбиті Росією унаслідок ракетного удару по Києву. ФОТО

Серед загиблих внаслідок удару Росії по житловому будинку у Святошинському районі Києва 24 квітня – 17-річний Данило Худя та його батьки Олег і Вікторія.

Про це розповіли на Facebook-сторінці "Їх УБИЛА Росія", інформує Цензор.НЕТ.

Родина мешкала на першому поверсі будинку, який був знищений російським ударом.

Упродовж дня 24 квітня рятувальники розбирали завали та евакуювали людей з-під них.

Загиблого 17-річного Данила вчора цілий день сподівалися побачити живим його друзі та дівчина, які прийшли на місці ракетного удару РФ по Святошинському району столиці.

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Проте під вечір стало відомо, що працівники ДСНС дістали з-під завалів тіло Дані та продовжили рятувальні роботи, адже батьків хлопця ще не знайшли. Пізніше і їхні тіла витягли з-під завалів.

У Дані залишилися дві сестри та старший брат. Одна з сестер під час атаки РФ була з родиною у квартирі та дівчинка дивом вижила. Зараз вона перебуває у лікарні.

Інша сестра, на ім'я Дар’я, яка в ніч трагедії була не з батьками, розповіла телеканалу "Київ", що вижила її 14-річна сестра Яна.

17-річний хлопець був студентом Київського авіаційного фахового коледжу (КАФК). Навчався на денному відділенні у групі 204 на спеціальності Авіаційна та ракетно-космічна техніка.

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"Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи. Він був завжди на позитиві, постійно грав з нами у футбол на 185 школі. Він мені навіть допомагав із роботою, бо працював на Glovo. Але ми вже нічого з цим не зробимо, брат залишається в сердечку назавжди. Він завжди з нами…" - розповів "Громадському" один із друзів Данила, який вчився з ним в одній школі, Іван.

Тато, за словами знайомих Данила, був військовим.

"Його тато був з 2022-го на фронті, танкіст. Потім був поранений, проходив реабілітацію…" — розповідала hromadske мама одного зі школярів.

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.