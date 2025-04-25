Пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по Києву завершено: 12 загиблих, 87 постраждалих. ФОТОрепортаж
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по житловому будинку в Києві завершено.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо про 12 загиблих та 87 постраждалих.
Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій.
Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.
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Київ опинився на рубежі ворожого вогню!
У пекло навідників, у пекло "слуг диявола"!
Но сбивают не все, баллистика прилетает. Где-то с месяц назад на Куреневку возле парка Фрунзе (когда повредили бизнес-центр с телеканалом), сейчас вот в Святошино
Чи "своїх" не трогаем!?
там у кого то сейфы, документы, кто то в ВСУ, кто то на работе, кто то в больницах, у кого то есть родственники, а вы крысы с виталичкой и мамедовым деньги, золотишко вывозите неизвестно куда и денюжки с ценностями останутся у вас, и не найдёт никто, заберёте себе.
Кто вам дал право распоряжаться чужой собственностью ??? огородите всю площадь, поставьте охрану и камеры, но вы же камеры на дорогах тулите а здесь погибших и лишившихся жилья людей и последнее забираете. а через день травку посадите, как будто ничего и не было.