Пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по Києву завершено: 12 загиблих, 87 постраждалих. ФОТОрепортаж

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по житловому будинку в Києві завершено.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо про 12 загиблих та 87 постраждалих.

Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій.













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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

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