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Новини Фото Масований ракетний обстріл Ракетна атака на Київ
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Пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по Києву завершено: 12 загиблих, 87 постраждалих. ФОТОрепортаж

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по житловому будинку в Києві завершено.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо про 12 загиблих та 87 постраждалих.

Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій.

Ракетний удар по Києву 24 квітня 2025 року
Ракетний удар по Києву 24 квітня 2025 року
Ракетний удар по Києву 24 квітня 2025 року
Ракетний удар по Києву 24 квітня 2025 року
Ракетний удар по Києву 24 квітня 2025 року
Ракетний удар по Києву 24 квітня 2025 року

Читайте: За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару по Києву балістичну ракету виробництва Північної Кореї, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Читайте: Рятувальники дістали з-під завалів тіло школяра, на новини про якого чекали однокласники на Святошині

Автор: 

Київ (19502) обстріл (28546) ДСНС (5112)


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Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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25.04.2025 08:17 Відповісти
Я хочу померти ві сні. Але від старості, а не так щоб в шматки і під завалами власного будинку. Кляті алкодегенерати... Хочу справедливості і покарання винних. Розумію що це утопія, але все одно хочеться, бо якщо не має справедливості і зло втішається то все втрачає сенс...
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25.04.2025 08:25 Відповісти
А де Patriot? Де Німецькі RST-I?!
Київ опинився на рубежі ворожого вогню!
У пекло навідників, у пекло "слуг диявола"!
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25.04.2025 08:31 Відповісти
Які "навідники" ?? Навідники по чому? Гугл в поміч - мабуть в Гуглі "навідники" працюють. Досить вже цих "патріотичних гасел", як з лікарні. Петріот там же, де і був. Ах, вам не відзвітували. Це війна і гарантії 100% вам ніхто не надасть. Ах, я ж забув: війна повинна іти десь там, на полі бою, а всі ракети, що летять по містах, повинні збиватися з гарантією 120%
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25.04.2025 08:37 Відповісти
ну как раз Париотические ракеты и работали. Те падающие и светящиеся как рождественские елки ракеты - это сбитые Патриотами. И ИРИСКИ под Киевом стоят.
Но сбивают не все, баллистика прилетает. Где-то с месяц назад на Куреневку возле парка Фрунзе (когда повредили бизнес-центр с телеканалом), сейчас вот в Святошино
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25.04.2025 09:21 Відповісти
Зеля! Де відповідь по маскве!?
Чи "своїх" не трогаем!?
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25.04.2025 08:28 Відповісти
Уламки зачем вывозите? скрытие военного преступления?

там у кого то сейфы, документы, кто то в ВСУ, кто то на работе, кто то в больницах, у кого то есть родственники, а вы крысы с виталичкой и мамедовым деньги, золотишко вывозите неизвестно куда и денюжки с ценностями останутся у вас, и не найдёт никто, заберёте себе.

Кто вам дал право распоряжаться чужой собственностью ??? огородите всю площадь, поставьте охрану и камеры, но вы же камеры на дорогах тулите а здесь погибших и лишившихся жилья людей и последнее забираете. а через день травку посадите, как будто ничего и не было.
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25.04.2025 11:40 Відповісти
 
 