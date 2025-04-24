За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару по Києву балістичну ракету виробництва Північної Кореї, - Зеленський. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву 24 квітня. Українські спецслужби перевіряють усі деталі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там – на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати", - зазначив глава держави.

Читайте: В українських дипустановах по світу приспустять прапори на знак жалоби за жертвами удару РФ 24 квітня

Зеленський наголосив, що якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.

"Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ: Це безглузде застосування сили має припинитися

"Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття... Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає. Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць", - резюмував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені 25 будинків, школа і дитсадок: росіяни цілеспрямовано атакували густонаселений район Києва, - Клименко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.