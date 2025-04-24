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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару по Києву балістичну ракету виробництва Північної Кореї, - Зеленський. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву 24 квітня. Українські спецслужби перевіряють усі деталі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там – на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати", - зазначив глава держави.

Наслідки російського удару по Києву 24 квітня

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Зеленський наголосив, що якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.

"Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", - додав президент.

Пошкоджена російським обстрілом будівля

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ: Це безглузде застосування сили має припинитися

"Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття... Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає. Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць", - резюмував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені 25 будинків, школа і дитсадок: росіяни цілеспрямовано атакували густонаселений район Києва, - Клименко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Рятувальники розбирають завали на місці влучання російської ракети

Знищена російським обстрілом будівля

Пошуково-рятувальна операція в Києві триває

Рятувальники на місці влучання

Автор: 

Київ (19502) КНДР (1220) обстріл (28546) ракети (4026) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+18
А де наші балістині ракети, гідранте?
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24.04.2025 21:37
+10
Виробництво вітчизняних ракет клоун заблокував в серпні 2019. Всі гроші пішли в асфальт
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24.04.2025 21:58
+5
розвідка то добре
ще б упереджувальні удари по північнокорейських пускових балістики за даними розвідки наносити - ціни б тоді не скласти
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24.04.2025 21:39
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Рамафоска підказав
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24.04.2025 21:34 Відповісти
нітроамофоска з мавпами
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24.04.2025 21:42 Відповісти
А де наші балістині ракети, гідранте?
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24.04.2025 21:37 Відповісти
Виробництво вітчизняних ракет клоун заблокував в серпні 2019. Всі гроші пішли в асфальт
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24.04.2025 21:58 Відповісти
Робили. Де б була та "Москва", якби не Нептун, який розроблявся до 2019р. ?
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25.04.2025 00:57 Відповісти
розвідка то добре
ще б упереджувальні удари по північнокорейських пускових балістики за даними розвідки наносити - ціни б тоді не скласти
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24.04.2025 21:39 Відповісти
Коли Українська влада повернеться і не буде ЗЕ, треба тиснути суспільством щоб обов'язково були гібридні плани по впливу на Чусхерію.
Або просто відловлювати їх представників та "дипломатів" по всьому світу
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24.04.2025 21:40 Відповісти
І шо це міняє?
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24.04.2025 21:42 Відповісти
отже відтепер жодного зернятка голодуючій північній кореї в майбутньому
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24.04.2025 21:45 Відповісти
DW

перші відомі спроби росіян застосовувати ці ракети для ударів по Україні у 50 відсотків випадків завершувались тим, що самі ракети розпадались у повітрі. Крім того, північнокорейська балістика була вкрай неточною як для ******** ракет, маючи коефіцієнт імовірного відхилення (КІВ) від цілі до 1,5 кілометра, нагадують у Defense Express. А Reuters вказувала на ще більшу похибку - 1-3 кілометри.

Виявилося, що тепер ракети KN-23 вже здатні маневрувати й ухилятися від протиракет протиповітряної оборони України на термальній, тобто кінцевій ділянці польоту, чого раніше не було. На тлі цього експерт вказав на "труднощі з перехопленням саме корейських ракет, бо змінилась траєкторія польоту на останній дистанції". "Ми кажемо про ті 30 кілометрів, які ракета пролітає за лічені секунди - 3-5 секунд на цій дистанції, де перехоплює ці ракети Patriot. Це відбулося завдяки спільній роботі російських і північнокорейських інженерів".
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24.04.2025 21:46 Відповісти
Мобіки-чмобіки, "Шахед" - мопед, танки Т-55, ракети - лайно... Наче нічого не забув...

PS. Навіть якщо КІВ - 1,5 км - містам мільйонникам від цього не легше...
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24.04.2025 22:33 Відповісти
А хто це таке говорив?
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25.04.2025 00:09 Відповісти
Правильно. Словосполучення "північнокорейське" ще збуджує емоції західного виборця. Тямить.
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24.04.2025 21:47 Відповісти
У КНДР немалый опыт в таких делах. В ирано-иракской войне 1980-1988 так вообще обеим странам оружие поставляла.
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24.04.2025 21:49 Відповісти
Я не розумію, в Україні робили раніше куча різних ракет, а зараз на 3 рік війни, ніхрена не робляти, яка тварюка не дає робити, яка тварюка не фінансує????!!!!!!!!
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24.04.2025 21:51 Відповісти
Україна колись і АН-225 "Мрія" зробила... Колись і бабуся була дівкою...
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24.04.2025 22:35 Відповісти
Раніше, це коли?
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25.04.2025 00:11 Відповісти
Раніше писали Хфедорович))) це коли кацапів а Україні не було
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25.04.2025 23:46 Відповісти
Хфедорович??? прочитай, що ти написав і дуже сильно подумай.
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25.04.2025 23:52 Відповісти
Так, раніше дуже давно писали, поки кацапи нас писати не перевчіли)))
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26.04.2025 00:07 Відповісти
ХВЕДОРОВИЧ!!!
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26.04.2025 00:09 Відповісти
Ти вже все перевірив))))
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26.04.2025 00:12 Відповісти
Без дозволу китайця Сі, чучхе, НІЧОГО не зробить!
Це отой «міру-мір» від китайців….
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24.04.2025 22:07 Відповісти
Скоро ще й США будуть рашці ракети поставляти.
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24.04.2025 22:25 Відповісти
Я особисто думаю Що і Японія і Південна Корея повинні просто подякувати сполученим штатам трампа.
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24.04.2025 22:40 Відповісти
і що південна корея? язика собі в ж*пу засунула? корейці воють проти нас, обстрілюють балістикою - і вже досить вдало, а ці потвори сидять і памперси міняють один за одним!
С*ки, мозків 0, щоб зрозуміти, що одного дня навчені солдати підуть проти вас? що покращені ракети зруйнують ваш ср*ний сеул і інші місця? Бог не тимошка, і карму ніхто не відміняв. Буде вам за те, що ви сиділи під шконкою і ср*лися під себе, замість допомоги! і ніяки штати вас не врятують.
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25.04.2025 01:34 Відповісти
 
 