За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару по Києву балістичну ракету виробництва Північної Кореї, - Зеленський. ФОТОрепортаж
За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву 24 квітня. Українські спецслужби перевіряють усі деталі.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там – на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.
"Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", - додав президент.
"Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття... Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає. Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще б упереджувальні удари по північнокорейських пускових балістики за даними розвідки наносити - ціни б тоді не скласти
Або просто відловлювати їх представників та "дипломатів" по всьому світу
перші відомі спроби росіян застосовувати ці ракети для ударів по Україні у 50 відсотків випадків завершувались тим, що самі ракети розпадались у повітрі. Крім того, північнокорейська балістика була вкрай неточною як для ******** ракет, маючи коефіцієнт імовірного відхилення (КІВ) від цілі до 1,5 кілометра, нагадують у Defense Express. А Reuters вказувала на ще більшу похибку - 1-3 кілометри.
Виявилося, що тепер ракети KN-23 вже здатні маневрувати й ухилятися від протиракет протиповітряної оборони України на термальній, тобто кінцевій ділянці польоту, чого раніше не було. На тлі цього експерт вказав на "труднощі з перехопленням саме корейських ракет, бо змінилась траєкторія польоту на останній дистанції". "Ми кажемо про ті 30 кілометрів, які ракета пролітає за лічені секунди - 3-5 секунд на цій дистанції, де перехоплює ці ракети Patriot. Це відбулося завдяки спільній роботі російських і північнокорейських інженерів".
PS. Навіть якщо КІВ - 1,5 км - містам мільйонникам від цього не легше...
Це отой «міру-мір» від китайців….
С*ки, мозків 0, щоб зрозуміти, що одного дня навчені солдати підуть проти вас? що покращені ракети зруйнують ваш ср*ний сеул і інші місця? Бог не тимошка, і карму ніхто не відміняв. Буде вам за те, що ви сиділи під шконкою і ср*лися під себе, замість допомоги! і ніяки штати вас не врятують.