УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8543 відвідувача онлайн
Новини Ракетна атака на Київ
615 4

В українських дипустановах по світу приспустять прапори на знак жалоби за жертвами удару РФ 24 квітня

Приспущений державний прапор

У п’ятницю, 25 квітня, у МЗС та закордонних дипломатичних установах України по всьому світу будуть приспущені державні прапори на знак жалоби за жертвами ракетного удару по Києву 24 квітня.

Про це пише пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені 25 будинків, школа і дитсадок: росіяни цілеспрямовано атакували густонаселений район Києва, - Клименко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Автор: 

МЗС (4130) жалоба (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БОРИС ДЖОНСОН РОЗКРИТИКУВАВ "МИРНИЙ ПЛАН" США НА ТЛІ ОБСТРІЛУ КИЄВА

Джонсон перерахував, що може отримати російська сторона внаслідок "https://zn.ua/ukr/POLITICS/zavtra-u-londoni-kijevu-zaproponujut-viznati-krim-rosijskim-ta-zamoroziti-front-wp.html мирного плану" США: право контролювати суверенну українську територію, право розпоряджатися долею України через заборону членства в НАТО, зняття санкцій, економічне партнерство зі США, можливість відновити свою армію для наступної війни. При цьому він запитує, що ж отримує Київ "після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій навалі".

"Яка їх винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно говорили, свободи та демократії в усьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують.

Що в цій угоді може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - наголосив Джонсон.

Колишній премʼєр Сполученого Королівства наголосив, що якщо Захід хоче запобігти новим звірствам РФ, то треба мати довгострокову, надійну та належним чином профінансовану гарантію безпеки для України. Її мають надати Британія, США та інші західні союзники, вважає Джонсон.
показати весь коментар
24.04.2025 20:23 Відповісти
з нас виховують націю ТЄРПІЛ! на всі звірства нелюдів ми відповідаємо гундосиками щимливими, приспущеннями штанців та іншими жалістливими речами...
Коли потрібно БИТИ нелюдів їх же методами!!! Тільки це може запобігти новим жертвам.
показати весь коментар
24.04.2025 20:55 Відповісти
А Марганець, це таке собі лихо?
показати весь коментар
24.04.2025 20:56 Відповісти
Давно надо было черные флаги вывесить и не снимать в таких конторах. А государственный ниже. Слабое утешение, но пусть знают везде. И возле посольств выставлять фотостенды с видами войны. А так штаны протирают. Баксы трамбуют в котлету очередную. Жильё присматривая---на всякий случай!
показати весь коментар
24.04.2025 21:02 Відповісти
 
 