В украинских дипучреждениях по всему миру приспустят флаги в знак траура по жертвам удара РФ 24 апреля

В пятницу, 25 апреля, в МИД и зарубежных дипломатических учреждениях Украины по всему миру будут приспущены государственные флаги в знак траура по жертвам ракетного удара по Киеву 24 апреля.

Об этом пишет пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве выражают соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.