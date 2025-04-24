В украинских дипучреждениях по всему миру приспустят флаги в знак траура по жертвам удара РФ 24 апреля
В пятницу, 25 апреля, в МИД и зарубежных дипломатических учреждениях Украины по всему миру будут приспущены государственные флаги в знак траура по жертвам ракетного удара по Киеву 24 апреля.
Об этом пишет пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
В министерстве выражают соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.
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Джонсон перерахував, що може отримати російська сторона внаслідок "https://zn.ua/ukr/POLITICS/zavtra-u-londoni-kijevu-zaproponujut-viznati-krim-rosijskim-ta-zamoroziti-front-wp.html мирного плану" США: право контролювати суверенну українську територію, право розпоряджатися долею України через заборону членства в НАТО, зняття санкцій, економічне партнерство зі США, можливість відновити свою армію для наступної війни. При цьому він запитує, що ж отримує Київ "після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій навалі".
"Яка їх винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно говорили, свободи та демократії в усьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують.
Що в цій угоді може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - наголосив Джонсон.
Колишній премʼєр Сполученого Королівства наголосив, що якщо Захід хоче запобігти новим звірствам РФ, то треба мати довгострокову, надійну та належним чином профінансовану гарантію безпеки для України. Її мають надати Британія, США та інші західні союзники, вважає Джонсон.
Коли потрібно БИТИ нелюдів їх же методами!!! Тільки це може запобігти новим жертвам.