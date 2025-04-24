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Новини Ракетна атака на Київ
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В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ: Це безглузде застосування сили має припинитися

російський удар балістикою по Києву

Координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку Росії на Київ.

Про це йдеться у заяві Шмале, передає Цензор.НЕТ.

"Нічний масований обстріл житлових районів Києва та прилеглих населених пунктів Збройними силами Російської Федерації є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке викликає обурення", - заявив він.

Зазначається, що за попередніми даними, діти та вагітна жінка були серед понад 70 поранених.

"Це безглузде застосування сили має припинитися… Мирні мешканці ніколи не мають бути мішенями", – наголосив Шмале.

Також читайте: Рашисти вдарили по Києву північнокорейською балістичною ракетою KN-23, - Reuters

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.

Серед загиблих у Києві брат та сестра - юнакові був 21 рік, дівчині 19.

П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.

Автор: 

ООН (3353) Повітряні атаки на Київ (777) Шмале Матіас (7)


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Топ коментарі
+8
База від Бориса
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24.04.2025 19:20
+4
Радбез ООН потрібно скликати - і то терміново!!! Стоп... Там же "рашка" ще не виключена із складу - гамна вето наложить
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24.04.2025 19:23
+3
ООН - это сегодня ненужная и бесполезная организация, на которую государства зря тратят свои

средства, её нужно расформировать, миру нужны новы институты, способные реально влиять на

любые катаклизмы, включая войны.
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24.04.2025 19:28
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База від Бориса
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24.04.2025 19:20 Відповісти
Радбез ООН потрібно скликати - і то терміново!!! Стоп... Там же "рашка" ще не виключена із складу - гамна вето наложить
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24.04.2025 19:23 Відповісти
ООН - это сегодня ненужная и бесполезная организация, на которую государства зря тратят свои

средства, её нужно расформировать, миру нужны новы институты, способные реально влиять на

любые катаклизмы, включая войны.
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24.04.2025 19:28 Відповісти
хто такий ООН? ніхто! воно нічого не вирішує поки не зпгонять бабала.
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24.04.2025 19:31 Відповісти
Цікаво, а хто небудь знає, чому ППО в столиці вчора не працювало ?
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24.04.2025 19:44 Відповісти
Працювало. Я чув виходи і черги.
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24.04.2025 19:47 Відповісти
Зенітна артилерія працювала. Не працювали зенітно-ракетні комплекси.
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24.04.2025 19:53 Відповісти
Ще кілька таких ударів,і оон може навіть признати рашу агресором.
Або навіть терористом.
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24.04.2025 19:55 Відповісти
Ніколи цього не станется.
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24.04.2025 19:59 Відповісти
Краще б вже мовчали. Та пили каву з помічницями. Такі засуди будь-кого в лісі налякають. Навіть зайців.
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24.04.2025 20:03 Відповісти
Глубоко озабочены, сочувствуют, а потом по указанию представителя
рф осудят Украину за начало войны.
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24.04.2025 20:08 Відповісти
Має припинитися, то припиніть а не жуйте соплі.
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24.04.2025 20:18 Відповісти
В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ


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24.04.2025 20:31 Відповісти
Яке ще "застосування сили" ?! Це б#^@ звачайний тероризм !
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24.04.2025 20:51 Відповісти
 
 