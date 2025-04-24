В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ: Це безглузде застосування сили має припинитися
Координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку Росії на Київ.
Про це йдеться у заяві Шмале, передає Цензор.НЕТ.
"Нічний масований обстріл житлових районів Києва та прилеглих населених пунктів Збройними силами Російської Федерації є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке викликає обурення", - заявив він.
Зазначається, що за попередніми даними, діти та вагітна жінка були серед понад 70 поранених.
"Це безглузде застосування сили має припинитися… Мирні мешканці ніколи не мають бути мішенями", – наголосив Шмале.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.
Серед загиблих у Києві брат та сестра - юнакові був 21 рік, дівчині 19.
П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гамнавето наложить
средства, её нужно расформировать, миру нужны новы институты, способные реально влиять на
любые катаклизмы, включая войны.
Або навіть терористом.
рф осудят Украину за начало войны.