В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ: Це безглузде застосування сили має припинитися

Координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале засудив сьогоднішню масовану атаку Росії на Київ.

Про це йдеться у заяві Шмале, передає Цензор.НЕТ.

"Нічний масований обстріл житлових районів Києва та прилеглих населених пунктів Збройними силами Російської Федерації є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке викликає обурення", - заявив він.

Зазначається, що за попередніми даними, діти та вагітна жінка були серед понад 70 поранених.

"Це безглузде застосування сили має припинитися… Мирні мешканці ніколи не мають бути мішенями", – наголосив Шмале.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.

Серед загиблих у Києві брат та сестра - юнакові був 21 рік, дівчині 19.

П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.