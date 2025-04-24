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Новини Ракетна атака на Київ
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Рашисти вдарили по Києву північнокорейською балістичною ракетою KN-23, - Reuters

Наслідки російської атаки на Київ 24 квітня

Під час атаки на Київ вночі 24 квітня Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету KN-23, яка влучила по житловому будинку у Святошинському районі.

Про це інформує Reuters із посиланням на українське військове джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Зброєю, яка вбила щонайменше вісім людей в результаті масштабної російської повітряної атаки на Київ вночі, була північнокорейська балістична ракета КН-23 (КН-23А). (...) Ракета влучила в житловий будинок у Святошинському районі на захід від центру Києва", - йдеться у повідомленні.

Офіційно українська сторона не повідомляла, чим саме ворог атакував житловий будинок у столиці. За інформацією Повітряних сил, Росія запустила по Україні 70 ракет, серед яких зафіксовано "Іскандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 та "Калібр".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: загинуло 12 людей, 90 - постраждало, триває розбір завалів (оновлено)

За даними джерела агентства, ракети КН-23 оснащені боєголовками вагою до однієї тонни і є більш потужними, ніж аналогічні російські ракети.

Вказано, що Росія і Північна Корея заперечують передачу зброї, яка б порушувала ембарго ООН. Втім, за даними української військової розвідки, до початку 2025 року Пхеньян поставив Росії 148 балістичних ракет КН-23 і КН-24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару РФ по Києву загинули діти лікаря Університетської клініки КНУ Ярослава Козлова

Масований комбінований удар РФ по Україні в ніч на 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Уночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

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За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.

Серед загиблих у Києві брат та сестра — юнакові був 21 рік, дівчині 19.

П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.

Автор: 

Київ (19502) росія (65244) Повітряні атаки на Київ (777) балістичні ракети (411)


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Топ коментарі
+17
Я думаю вдарити балістикою по центру мордору (Москва)це реальна і правильна відповідь.
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24.04.2025 18:23
+14
У пі.дарів союзники не сцикливі фуфлиги, нажаль
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24.04.2025 18:14
+14
Ще раз хочу нагадати, що війна закінчиться тільки після бомбардування москви.
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24.04.2025 18:17
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незабаром на голови москалів полетять наші балістичні ракети
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24.04.2025 18:13 Відповісти
Темпи виробництва наших ракет - 1 на місяць
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24.04.2025 18:28 Відповісти
у нас немає балістичних ракет. що ти несешь
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24.04.2025 19:25 Відповісти
Голова зелі і скумбрії у ПАР, попередили, не постраждав
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24.04.2025 18:29 Відповісти
У пі.дарів союзники не сцикливі фуфлиги, нажаль
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24.04.2025 18:14 Відповісти
Корейцы северные - вы 3.14доры, на голубом глазу устами офиц. лиц это отрицающие. Сдохните все от голода!
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24.04.2025 18:15 Відповісти
Хто там що "атріцає"? Вони на полі бою не приховуються навіть.
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24.04.2025 18:34 Відповісти
А тем сдохнуть даже не проголодавшись.
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24.04.2025 21:22 Відповісти
Ще раз хочу нагадати, що війна закінчиться тільки після бомбардування москви.
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24.04.2025 18:17 Відповісти
Це аж ніяк не вплине на хід війни.
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24.04.2025 18:36 Відповісти
війна закінчиться тіки після початку громадяньскої віни на парашке, яка в свю чергу почнеться як сдохне ***** та почнуться "виборчі перегони" нового *****... була б в нас притомна проукраїньска влада то й ми могли прйняти участь у цих, прости господи, "перегонах" а так основні гравці будуть піндоси, китайози та мусліми. піндоси начолі з головним довбнем планети теж вже не ті гравці, так що у китайозів видкривається вікно можливостей. забув сказати про Європу- навряд вона дієздатна. а що до мацкви, то вони самі її спалять.
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24.04.2025 19:33 Відповісти
Треба цим варварам підготувати "подарунок"до дня победобесія ,там будуть не тільки рашиські злочинці, а і бидло яке приїде підтримати терориста ,тому жодного жалю до злочинців і всіх хто їх підтримує.
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24.04.2025 18:19 Відповісти
Я думаю вдарити балістикою по центру мордору (Москва)це реальна і правильна відповідь.
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24.04.2025 18:23 Відповісти
Осталось только эту "балистику" где-то взять.
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24.04.2025 18:30 Відповісти
От погпередников осталось, но разрешение от Єрмака получить нереально.
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24.04.2025 18:43 Відповісти
От попредников только бумажными проектами закидать можно ну и шапками от дыбилов урапатриотов!
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24.04.2025 20:07 Відповісти
Самая массовая ракетная атака с момента начала активной фазы войны, произошла во время "мирных" переговоров. Может ну их в пень такие "мирные" переговоры. Пусть переговоры ведут ЗСУ, у них это лучше всех получается.
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24.04.2025 18:27 Відповісти
Ким Чен Ын -- друг Трампа.
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24.04.2025 18:29 Відповісти
У него все диктаторы - друзья. Он же ******** нарцисс, диктатура - это то, к чему он сам стремится.
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24.04.2025 18:38 Відповісти
А Вова заздалегіть до Куесоси, пардон, до Членососи, і знов пардон, ну як цого там у тому ПАР зовуть Рамососа чи як воно там, сдристнул, як знав за то чім та коли вдарять касаби.
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24.04.2025 18:33 Відповісти
чесно, не розумію твій сленг. це для кого?
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24.04.2025 19:28 Відповісти
Для виборців ЗЕ та зелених ботів і тролів. Ти сам з яких? Тільки чесно
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24.04.2025 19:48 Відповісти
Дві ядерні держави (РФ та КНДР) атакують ракетами Київ.
Це підтверджує: Україна має право розробити та застосувати ядерну зброю.
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24.04.2025 18:34 Відповісти
Тепер спробуй донести це до Трампа і зрозумієш куди нас пошлють і проти кого санкції введуть =(
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24.04.2025 20:08 Відповісти
І після таких атак деякі наші громадяни ще користуються кнрівськими товарами та послугами: Тему, автівками, Xiaomi та іншою фігнею. А без згоди КНР Ин сидів би тихо як мишка.
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24.04.2025 18:44 Відповісти
Ответных ударов традиционно не будет. Хороните своих родных и близких и ждите новых обстрелов. Вы сами за это голосовали в 2019.
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24.04.2025 18:45 Відповісти
Звісно будуть. Тільки українськи удари не безцільні, як ваші - вони наближають військову перемогу, тому що завдаються по військовим цілям.
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24.04.2025 18:51 Відповісти
Ви самі в це вірите? Вчить історію війн.
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24.04.2025 19:19 Відповісти
кремль та його очільник ***** то законна військова ціль чи ні?
от просто цікаво
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24.04.2025 20:01 Відповісти
Жаль Ермаки и Зеленские не допустят создания своих баллистических ракет. Вроде не глупее иранцев и корейцев, но эти ******* свое дело знают, как нести пургу и пустое балабольство
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24.04.2025 19:30 Відповісти
Да уж, одни Зеленские нам и не дают балистику сделать. Все президенты в поте лица делали с 1991 года и как то даже не начали =(
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24.04.2025 20:21 Відповісти
Грім твої улюблені зебілята закатали у асфальт.
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24.04.2025 20:28 Відповісти
Як спромоглися закатати Саудівський Грім, на який деражва не дала ні копійки ні за одного президента?! Можно детальніше?!
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24.04.2025 20:29 Відповісти
зеблан сплутав "Сапсан" з ракетним комплексом грім, ну нічого буває.
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24.04.2025 20:36 Відповісти
Іди проспись, тоді подивися матеріали по тому що пишеш і не пиши всяку фігню!
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24.04.2025 21:29 Відповісти
зеблан знаєш чому комплекс називається Сапсан та Грім ?
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24.04.2025 21:42 Відповісти
Саме так. Зелене падло. 2020 року навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців. Ну це тількі один приклад маленького <*******Бонапартія.
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24.04.2025 20:29 Відповісти
А до цього кому яйця мішали? Я так розумію завод був перенавагтажений і в нас склади від ракет ломяться?
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24.04.2025 20:31 Відповісти
Зараз війна. Ракети потрібні, їх немає. І не буде. Запитання до Зельмана, бо він по посаді відповідає. Хто там, де там, коли там, це просто перевод стрелок невідомо на кого.
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24.04.2025 20:43 Відповісти
Я не кажу що він не винний. Просто ви так формулюєте хитро, що він один винний. Тіпа замінимо його і трава зеленіша стане і небо голубіше. А по факту і він і всі попередники старалися щоби ситуація була така як зараз
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24.04.2025 21:31 Відповісти
тобто Ви заперечуєте той факт що за зебіла були закриті всі ракетні програми, а кошти з бюджету МО як такі що не були використані перекидались на велике крадівництво...
і так якось це дивно, порошенко був винен у всьому а бубочка взагалі не винний, то просто бояре плахіє.
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24.04.2025 22:02 Відповісти
Не можна закрити те, куда і так ні копійки не передавали. Всю розробку вели за гроші Саудитів і для самих Саудитів! Що значить винний? І Зеленський і Порошенко фіг ложили на цю программу. А як прижало, то згадали. І так у нас майже все працює =(
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24.04.2025 22:41 Відповісти
Хлопці, зробіть кацапам свято на 9 травня в москві.
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24.04.2025 20:34 Відповісти
на всі 9 травня Ермак та Зеленський не запускали на Москву жодного фанерного дрончика. чтут дедов. можешь гугліть.
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24.04.2025 20:44 Відповісти
В ОПі сидять щури. Нам ніхто і за оманську зустріч не хрюкнув і не пояснив, про що там Буратіна домовлялася.
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24.04.2025 21:39 Відповісти
 
 