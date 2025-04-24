Рашисти вдарили по Києву північнокорейською балістичною ракетою KN-23, - Reuters
Під час атаки на Київ вночі 24 квітня Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету KN-23, яка влучила по житловому будинку у Святошинському районі.
Про це інформує Reuters із посиланням на українське військове джерело, передає Цензор.НЕТ.
"Зброєю, яка вбила щонайменше вісім людей в результаті масштабної російської повітряної атаки на Київ вночі, була північнокорейська балістична ракета КН-23 (КН-23А). (...) Ракета влучила в житловий будинок у Святошинському районі на захід від центру Києва", - йдеться у повідомленні.
Офіційно українська сторона не повідомляла, чим саме ворог атакував житловий будинок у столиці. За інформацією Повітряних сил, Росія запустила по Україні 70 ракет, серед яких зафіксовано "Іскандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 та "Калібр".
За даними джерела агентства, ракети КН-23 оснащені боєголовками вагою до однієї тонни і є більш потужними, ніж аналогічні російські ракети.
Вказано, що Росія і Північна Корея заперечують передачу зброї, яка б порушувала ембарго ООН. Втім, за даними української військової розвідки, до початку 2025 року Пхеньян поставив Росії 148 балістичних ракет КН-23 і КН-24.
Масований комбінований удар РФ по Україні в ніч на 24 квітня
У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Уночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.
Серед загиблих у Києві брат та сестра — юнакові був 21 рік, дівчині 19.
П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.
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дыбиловурапатриотов!
Це підтверджує: Україна має право розробити та застосувати ядерну зброю.
от просто цікаво
і так якось це дивно, порошенко був винен у всьому а бубочка взагалі не винний, то просто бояре плахіє.