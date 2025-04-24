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Новости Ракетная атака на Киев
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Рашисты ударили по Киеву северокорейской баллистической ракетой KN-23, - Reuters

Последствия российской атаки на Киев 24 апреля

Во время атаки на Киев ночью 24 апреля Россия применила северокорейскую баллистическую ракету KN-23, которая попала по жилому дому в Святошинском районе.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на украинский военный источник, передает Цензор.НЕТ.

"Оружием, которое убило по меньшей мере восемь человек в результате масштабной российской воздушной атаки на Киев ночью, была северокорейская баллистическая ракета КН-23 (КН-23А). (...) Ракета попала в жилой дом в Святошинском районе к западу от центра Киева", - говорится в сообщении.

Официально украинская сторона не сообщала, чем именно враг атаковал жилой дом в столице. По информации Воздушных сил, Россия запустила по Украине 70 ракет, среди которых зафиксированы "Искандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 и "Калибр".

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По данным источника агентства, ракеты КН-23 оснащены боеголовками весом до одной тонны и являются более мощными, чем аналогичные российские ракеты.

Указано, что Россия и Северная Корея отрицают передачу оружия, которое бы нарушало эмбарго ООН. Впрочем, по данным украинской военной разведки, к началу 2025 года Пхеньян поставил России 148 баллистических ракет КН-23 и КН-24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате удара РФ по Киеву погибли дети врача Университетской клиники КНУ Ярослава Козлова

Массированный комбинированный удар РФ по Украине в ночь на 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

Ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

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По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек и более 90 получили ранения различной степени.

Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.

Автор: 

Киев (25542) россия (95569) Воздушные атаки на Киев (698) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+17
Я думаю вдарити балістикою по центру мордору (Москва)це реальна і правильна відповідь.
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24.04.2025 18:23
+14
У пі.дарів союзники не сцикливі фуфлиги, нажаль
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24.04.2025 18:14
+14
Ще раз хочу нагадати, що війна закінчиться тільки після бомбардування москви.
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24.04.2025 18:17
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Правила форума Совет форумчан
незабаром на голови москалів полетять наші балістичні ракети
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24.04.2025 18:13 Ответить
Темпи виробництва наших ракет - 1 на місяць
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24.04.2025 18:28 Ответить
у нас немає балістичних ракет. що ти несешь
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24.04.2025 19:25 Ответить
Голова зелі і скумбрії у ПАР, попередили, не постраждав
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24.04.2025 18:29 Ответить
У пі.дарів союзники не сцикливі фуфлиги, нажаль
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24.04.2025 18:14 Ответить
Корейцы северные - вы 3.14доры, на голубом глазу устами офиц. лиц это отрицающие. Сдохните все от голода!
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24.04.2025 18:15 Ответить
Хто там що "атріцає"? Вони на полі бою не приховуються навіть.
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24.04.2025 18:34 Ответить
А тем сдохнуть даже не проголодавшись.
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24.04.2025 21:22 Ответить
Ще раз хочу нагадати, що війна закінчиться тільки після бомбардування москви.
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24.04.2025 18:17 Ответить
Це аж ніяк не вплине на хід війни.
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24.04.2025 18:36 Ответить
війна закінчиться тіки після початку громадяньскої віни на парашке, яка в свю чергу почнеться як сдохне ***** та почнуться "виборчі перегони" нового *****... була б в нас притомна проукраїньска влада то й ми могли прйняти участь у цих, прости господи, "перегонах" а так основні гравці будуть піндоси, китайози та мусліми. піндоси начолі з головним довбнем планети теж вже не ті гравці, так що у китайозів видкривається вікно можливостей. забув сказати про Європу- навряд вона дієздатна. а що до мацкви, то вони самі її спалять.
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24.04.2025 19:33 Ответить
Треба цим варварам підготувати "подарунок"до дня победобесія ,там будуть не тільки рашиські злочинці, а і бидло яке приїде підтримати терориста ,тому жодного жалю до злочинців і всіх хто їх підтримує.
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24.04.2025 18:19 Ответить
Я думаю вдарити балістикою по центру мордору (Москва)це реальна і правильна відповідь.
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24.04.2025 18:23 Ответить
Осталось только эту "балистику" где-то взять.
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24.04.2025 18:30 Ответить
От погпередников осталось, но разрешение от Єрмака получить нереально.
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24.04.2025 18:43 Ответить
От попредников только бумажными проектами закидать можно ну и шапками от дыбилов урапатриотов!
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24.04.2025 20:07 Ответить
Самая массовая ракетная атака с момента начала активной фазы войны, произошла во время "мирных" переговоров. Может ну их в пень такие "мирные" переговоры. Пусть переговоры ведут ЗСУ, у них это лучше всех получается.
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24.04.2025 18:27 Ответить
Ким Чен Ын -- друг Трампа.
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24.04.2025 18:29 Ответить
У него все диктаторы - друзья. Он же ******** нарцисс, диктатура - это то, к чему он сам стремится.
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24.04.2025 18:38 Ответить
А Вова заздалегіть до Куесоси, пардон, до Членососи, і знов пардон, ну як цого там у тому ПАР зовуть Рамососа чи як воно там, сдристнул, як знав за то чім та коли вдарять касаби.
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24.04.2025 18:33 Ответить
чесно, не розумію твій сленг. це для кого?
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24.04.2025 19:28 Ответить
Для виборців ЗЕ та зелених ботів і тролів. Ти сам з яких? Тільки чесно
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24.04.2025 19:48 Ответить
Дві ядерні держави (РФ та КНДР) атакують ракетами Київ.
Це підтверджує: Україна має право розробити та застосувати ядерну зброю.
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24.04.2025 18:34 Ответить
Тепер спробуй донести це до Трампа і зрозумієш куди нас пошлють і проти кого санкції введуть =(
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24.04.2025 20:08 Ответить
І після таких атак деякі наші громадяни ще користуються кнрівськими товарами та послугами: Тему, автівками, Xiaomi та іншою фігнею. А без згоди КНР Ин сидів би тихо як мишка.
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24.04.2025 18:44 Ответить
Ответных ударов традиционно не будет. Хороните своих родных и близких и ждите новых обстрелов. Вы сами за это голосовали в 2019.
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24.04.2025 18:45 Ответить
Звісно будуть. Тільки українськи удари не безцільні, як ваші - вони наближають військову перемогу, тому що завдаються по військовим цілям.
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24.04.2025 18:51 Ответить
Ви самі в це вірите? Вчить історію війн.
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24.04.2025 19:19 Ответить
кремль та його очільник ***** то законна військова ціль чи ні?
от просто цікаво
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24.04.2025 20:01 Ответить
Жаль Ермаки и Зеленские не допустят создания своих баллистических ракет. Вроде не глупее иранцев и корейцев, но эти ******* свое дело знают, как нести пургу и пустое балабольство
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24.04.2025 19:30 Ответить
Да уж, одни Зеленские нам и не дают балистику сделать. Все президенты в поте лица делали с 1991 года и как то даже не начали =(
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24.04.2025 20:21 Ответить
Грім твої улюблені зебілята закатали у асфальт.
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24.04.2025 20:28 Ответить
Як спромоглися закатати Саудівський Грім, на який деражва не дала ні копійки ні за одного президента?! Можно детальніше?!
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24.04.2025 20:29 Ответить
зеблан сплутав "Сапсан" з ракетним комплексом грім, ну нічого буває.
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24.04.2025 20:36 Ответить
Іди проспись, тоді подивися матеріали по тому що пишеш і не пиши всяку фігню!
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24.04.2025 21:29 Ответить
зеблан знаєш чому комплекс називається Сапсан та Грім ?
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24.04.2025 21:42 Ответить
Саме так. Зелене падло. 2020 року навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців. Ну це тількі один приклад маленького <*******Бонапартія.
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24.04.2025 20:29 Ответить
А до цього кому яйця мішали? Я так розумію завод був перенавагтажений і в нас склади від ракет ломяться?
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24.04.2025 20:31 Ответить
Зараз війна. Ракети потрібні, їх немає. І не буде. Запитання до Зельмана, бо він по посаді відповідає. Хто там, де там, коли там, це просто перевод стрелок невідомо на кого.
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24.04.2025 20:43 Ответить
Я не кажу що він не винний. Просто ви так формулюєте хитро, що він один винний. Тіпа замінимо його і трава зеленіша стане і небо голубіше. А по факту і він і всі попередники старалися щоби ситуація була така як зараз
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24.04.2025 21:31 Ответить
тобто Ви заперечуєте той факт що за зебіла були закриті всі ракетні програми, а кошти з бюджету МО як такі що не були використані перекидались на велике крадівництво...
і так якось це дивно, порошенко був винен у всьому а бубочка взагалі не винний, то просто бояре плахіє.
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24.04.2025 22:02 Ответить
Не можна закрити те, куда і так ні копійки не передавали. Всю розробку вели за гроші Саудитів і для самих Саудитів! Що значить винний? І Зеленський і Порошенко фіг ложили на цю программу. А як прижало, то згадали. І так у нас майже все працює =(
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24.04.2025 22:41 Ответить
Хлопці, зробіть кацапам свято на 9 травня в москві.
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24.04.2025 20:34 Ответить
на всі 9 травня Ермак та Зеленський не запускали на Москву жодного фанерного дрончика. чтут дедов. можешь гугліть.
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24.04.2025 20:44 Ответить
В ОПі сидять щури. Нам ніхто і за оманську зустріч не хрюкнув і не пояснив, про що там Буратіна домовлялася.
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24.04.2025 21:39 Ответить
 
 