Рашисты ударили по Киеву северокорейской баллистической ракетой KN-23, - Reuters
Во время атаки на Киев ночью 24 апреля Россия применила северокорейскую баллистическую ракету KN-23, которая попала по жилому дому в Святошинском районе.
Об этом информирует Reuters со ссылкой на украинский военный источник, передает Цензор.НЕТ.
"Оружием, которое убило по меньшей мере восемь человек в результате масштабной российской воздушной атаки на Киев ночью, была северокорейская баллистическая ракета КН-23 (КН-23А). (...) Ракета попала в жилой дом в Святошинском районе к западу от центра Киева", - говорится в сообщении.
Официально украинская сторона не сообщала, чем именно враг атаковал жилой дом в столице. По информации Воздушных сил, Россия запустила по Украине 70 ракет, среди которых зафиксированы "Искандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 и "Калибр".
По данным источника агентства, ракеты КН-23 оснащены боеголовками весом до одной тонны и являются более мощными, чем аналогичные российские ракеты.
Указано, что Россия и Северная Корея отрицают передачу оружия, которое бы нарушало эмбарго ООН. Впрочем, по данным украинской военной разведки, к началу 2025 года Пхеньян поставил России 148 баллистических ракет КН-23 и КН-24.
Массированный комбинированный удар РФ по Украине в ночь на 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
Ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек и более 90 получили ранения различной степени.
Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.
Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.
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дыбиловурапатриотов!
Це підтверджує: Україна має право розробити та застосувати ядерну зброю.
от просто цікаво
і так якось це дивно, порошенко був винен у всьому а бубочка взагалі не винний, то просто бояре плахіє.