В результате удара РФ по Киеву погибли дети врача Университетской клиники КНУ Ярослава Козлова

В результате массированной атаки РФ по Киеву 24 апреля погибли родные брат и сестра, дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Козлова Никита и София. Им было 21 и 19 лет соответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Никита, 2003 года рождения, был студентом Национального транспортного университета.

Девушка София, 2005 года рождения, закончила профессиональный колледж Киевского национального университета технологий и дизайна.

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Также о гибели детей сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

"К большому сожалению, есть разрушения и потери в нашей столице, в других городах, во всех регионах Украины. Более 80 человек ранены этими ударами. В Киеве среди погибших есть родные брат, сестра. Парню был 21 год, девушке - 19", - отметил Зеленский.

Массированный комбинированный удар РФ по Украине в ночь на 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

Ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

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По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек и более 90 получили ранения различной степени.

Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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