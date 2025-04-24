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Новини Жертви серед цивільного населення України Ракетна атака на Київ
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Унаслідок удару РФ по Києву загинули діти лікаря Університетської клініки КНУ Ярослава Козлова

Унаслідок атаки РФ по Києву загинули діти лікаря Університетської клініки КНУ

Унаслідок масованої атаки РФ по Києву 24 квітня загинули рідні брат та сестра, діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Козлова Нікіта та Софія. Їм було 21 і 19 років відповідно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нікіта, 2003 року народження, був студентом Національного транспортного університету.

Дівчина Софія, 2005 року народження, закінчила фаховий коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

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Також про загибель дітей повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

"На превеликий жаль, є руйнування та втрати у нашій столиці, в інших містах, в усіх регіонах України. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. У Києві серед загиблих є рідні брат, сестра. Хлопцю був 21 рік, дівчині - 19", - зазначив Зеленський. 

Атака РФ на Київ 24 квітня: загинули діти лікаря Ярослава Козлова

Масований комбінований удар РФ по Україні в ніч на 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Уночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

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За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей та понад 90 дістали поранення різного ступеня.

Серед загиблих у Києві брат та сестра — юнакові був 21 рік, дівчині 19.

П’ятницю, 25 квітня, у Києві оголошено Днем жалоби.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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Автор: 

Київ (19490) лікарі (1288) жертви (1795) Повітряні атаки на Київ (772) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+13
Самі щирі співчуття...
хоч вони ще нікому не допомогли, але хоч якась підтримка.
хай здохнуть всі причетні до цієї трагедії.
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24.04.2025 17:43
+12
не надоело ***** своим дурным языком ляпать?
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24.04.2025 17:39
+5
Хоч він і гнида рідкісна, але так писати неможна.
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24.04.2025 17:46
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не надоело ***** своим дурным языком ляпать?
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24.04.2025 17:39 Відповісти
Хоч він і гнида рідкісна, але так писати неможна.
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24.04.2025 17:46 Відповісти
подєльник терориста ***** Трумп та його маг-овці ставлять "лайк".. гниди кончені..
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24.04.2025 17:42 Відповісти
Самі щирі співчуття...
хоч вони ще нікому не допомогли, але хоч якась підтримка.
хай здохнуть всі причетні до цієї трагедії.
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24.04.2025 17:43 Відповісти
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24.04.2025 18:05 Відповісти
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24.04.2025 18:35 Відповісти
Господи, яке жахіття! Одразу двоє дітей... Царство небесне і вічний спокій🙏😢
Раша - країна-терорист!
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25.04.2025 00:01 Відповісти
 
 