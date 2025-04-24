В ООН осудили массированную атаку РФ на Киев: Это бессмысленное применение силы должно прекратиться

Координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале осудил сегодняшнюю массированную атаку России на Киев.

Об этом говорится в заявлении Шмале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной массированный обстрел жилых районов Киева и прилегающих населенных пунктов Вооруженными силами Российской Федерации является очередным нарушением международного гуманитарного права, которое вызывает возмущение", - заявил он.

Отмечается, что, по предварительным данным, дети и беременная женщина были среди более 70 раненых.

"Это бессмысленное применение силы должно прекратиться... Мирные жители никогда не должны быть мишенями", - подчеркнул Шмале.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек и более 90 получили ранения различной степени.

Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.