В ООН осудили массированную атаку РФ на Киев: Это бессмысленное применение силы должно прекратиться
Координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале осудил сегодняшнюю массированную атаку России на Киев.
Об этом говорится в заявлении Шмале, передает Цензор.НЕТ.
"Ночной массированный обстрел жилых районов Киева и прилегающих населенных пунктов Вооруженными силами Российской Федерации является очередным нарушением международного гуманитарного права, которое вызывает возмущение", - заявил он.
Отмечается, что, по предварительным данным, дети и беременная женщина были среди более 70 раненых.
"Это бессмысленное применение силы должно прекратиться... Мирные жители никогда не должны быть мишенями", - подчеркнул Шмале.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек и более 90 получили ранения различной степени.
Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.
Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.
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гамнавето наложить
средства, её нужно расформировать, миру нужны новы институты, способные реально влиять на
любые катаклизмы, включая войны.
Або навіть терористом.
рф осудят Украину за начало войны.