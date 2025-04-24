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Новости Ракетная атака на Киев
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В ООН осудили массированную атаку РФ на Киев: Это бессмысленное применение силы должно прекратиться

российский удар баллистикой по Киеву

Координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале осудил сегодняшнюю массированную атаку России на Киев.

Об этом говорится в заявлении Шмале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной массированный обстрел жилых районов Киева и прилегающих населенных пунктов Вооруженными силами Российской Федерации является очередным нарушением международного гуманитарного права, которое вызывает возмущение", - заявил он.

Отмечается, что, по предварительным данным, дети и беременная женщина были среди более 70 раненых.

"Это бессмысленное применение силы должно прекратиться... Мирные жители никогда не должны быть мишенями", - подчеркнул Шмале.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек и более 90 получили ранения различной степени.

Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.

Автор: 

ООН (4169) Воздушные атаки на Киев (715) Матиас Шмале (6)


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Топ комментарии
+8
База від Бориса
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24.04.2025 19:20
+4
Радбез ООН потрібно скликати - і то терміново!!! Стоп... Там же "рашка" ще не виключена із складу - гамна вето наложить
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24.04.2025 19:23
+3
ООН - это сегодня ненужная и бесполезная организация, на которую государства зря тратят свои

средства, её нужно расформировать, миру нужны новы институты, способные реально влиять на

любые катаклизмы, включая войны.
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24.04.2025 19:28
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База від Бориса
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24.04.2025 19:20 Ответить
Радбез ООН потрібно скликати - і то терміново!!! Стоп... Там же "рашка" ще не виключена із складу - гамна вето наложить
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24.04.2025 19:23 Ответить
ООН - это сегодня ненужная и бесполезная организация, на которую государства зря тратят свои

средства, её нужно расформировать, миру нужны новы институты, способные реально влиять на

любые катаклизмы, включая войны.
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24.04.2025 19:28 Ответить
хто такий ООН? ніхто! воно нічого не вирішує поки не зпгонять бабала.
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24.04.2025 19:31 Ответить
Цікаво, а хто небудь знає, чому ППО в столиці вчора не працювало ?
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24.04.2025 19:44 Ответить
Працювало. Я чув виходи і черги.
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24.04.2025 19:47 Ответить
Зенітна артилерія працювала. Не працювали зенітно-ракетні комплекси.
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24.04.2025 19:53 Ответить
Ще кілька таких ударів,і оон може навіть признати рашу агресором.
Або навіть терористом.
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24.04.2025 19:55 Ответить
Ніколи цього не станется.
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24.04.2025 19:59 Ответить
Краще б вже мовчали. Та пили каву з помічницями. Такі засуди будь-кого в лісі налякають. Навіть зайців.
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24.04.2025 20:03 Ответить
Глубоко озабочены, сочувствуют, а потом по указанию представителя
рф осудят Украину за начало войны.
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24.04.2025 20:08 Ответить
Має припинитися, то припиніть а не жуйте соплі.
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24.04.2025 20:18 Ответить
В ООН засудили масовану атаку РФ на Київ


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24.04.2025 20:31 Ответить
Яке ще "застосування сили" ?! Це б#^@ звачайний тероризм !
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24.04.2025 20:51 Ответить
 
 