Поисково-спасательные работы на месте удара РФ по Киеву завершены: 12 погибших, 87 пострадавших. ФОТОрепортаж

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве завершены.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Известно о 12 погибших и 87 пострадавших.

В то же время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разбор поврежденных строительных конструкций.













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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

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