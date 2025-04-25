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Новости Фото Массированный ракетный обстрел Ракетная атака на Киев
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Поисково-спасательные работы на месте удара РФ по Киеву завершены: 12 погибших, 87 пострадавших. ФОТОрепортаж

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве завершены.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Известно о 12 погибших и 87 пострадавших.

В то же время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разбор поврежденных строительных конструкций.

Ракетный удар по Киеву 24 апреля 2025 года
Ракетный удар по Киеву 24 апреля 2025 года
Ракетный удар по Киеву 24 апреля 2025 года
Ракетный удар по Киеву 24 апреля 2025 года
Ракетный удар по Киеву 24 апреля 2025 года
Ракетный удар по Киеву 24 апреля 2025 года

Читайте: Спасатели достали из-под завалов тело школьника, новости о котором ждали одноклассники на Святошине

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

Также читайте: Рашисты ударили по Киеву северокорейской баллистической ракетой KN-23, - Reuters

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Киев (25554) обстрел (27225) ГСЧС (4973)


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Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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25.04.2025 08:17 Ответить
Я хочу померти ві сні. Але від старості, а не так щоб в шматки і під завалами власного будинку. Кляті алкодегенерати... Хочу справедливості і покарання винних. Розумію що це утопія, але все одно хочеться, бо якщо не має справедливості і зло втішається то все втрачає сенс...
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25.04.2025 08:25 Ответить
А де Patriot? Де Німецькі RST-I?!
Київ опинився на рубежі ворожого вогню!
У пекло навідників, у пекло "слуг диявола"!
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25.04.2025 08:31 Ответить
Які "навідники" ?? Навідники по чому? Гугл в поміч - мабуть в Гуглі "навідники" працюють. Досить вже цих "патріотичних гасел", як з лікарні. Петріот там же, де і був. Ах, вам не відзвітували. Це війна і гарантії 100% вам ніхто не надасть. Ах, я ж забув: війна повинна іти десь там, на полі бою, а всі ракети, що летять по містах, повинні збиватися з гарантією 120%
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25.04.2025 08:37 Ответить
ну как раз Париотические ракеты и работали. Те падающие и светящиеся как рождественские елки ракеты - это сбитые Патриотами. И ИРИСКИ под Киевом стоят.
Но сбивают не все, баллистика прилетает. Где-то с месяц назад на Куреневку возле парка Фрунзе (когда повредили бизнес-центр с телеканалом), сейчас вот в Святошино
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25.04.2025 09:21 Ответить
Зеля! Де відповідь по маскве!?
Чи "своїх" не трогаем!?
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25.04.2025 08:28 Ответить
Уламки зачем вывозите? скрытие военного преступления?

там у кого то сейфы, документы, кто то в ВСУ, кто то на работе, кто то в больницах, у кого то есть родственники, а вы крысы с виталичкой и мамедовым деньги, золотишко вывозите неизвестно куда и денюжки с ценностями останутся у вас, и не найдёт никто, заберёте себе.

Кто вам дал право распоряжаться чужой собственностью ??? огородите всю площадь, поставьте охрану и камеры, но вы же камеры на дорогах тулите а здесь погибших и лишившихся жилья людей и последнее забираете. а через день травку посадите, как будто ничего и не было.
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25.04.2025 11:40 Ответить
 
 