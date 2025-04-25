Поисково-спасательные работы на месте удара РФ по Киеву завершены: 12 погибших, 87 пострадавших. ФОТОрепортаж
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве завершены.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Известно о 12 погибших и 87 пострадавших.
В то же время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разбор поврежденных строительных конструкций.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.
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Київ опинився на рубежі ворожого вогню!
У пекло навідників, у пекло "слуг диявола"!
Но сбивают не все, баллистика прилетает. Где-то с месяц назад на Куреневку возле парка Фрунзе (когда повредили бизнес-центр с телеканалом), сейчас вот в Святошино
Чи "своїх" не трогаем!?
там у кого то сейфы, документы, кто то в ВСУ, кто то на работе, кто то в больницах, у кого то есть родственники, а вы крысы с виталичкой и мамедовым деньги, золотишко вывозите неизвестно куда и денюжки с ценностями останутся у вас, и не найдёт никто, заберёте себе.
Кто вам дал право распоряжаться чужой собственностью ??? огородите всю площадь, поставьте охрану и камеры, но вы же камеры на дорогах тулите а здесь погибших и лишившихся жилья людей и последнее забираете. а через день травку посадите, как будто ничего и не было.