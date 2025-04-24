Спасатели достали из-под завалов тело школьника, новости о котором ждали одноклассники на Святошине

Спасатели достали из-под завалов тела школьника Даниила и его родителей в Святошинском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.

Тело парня нашли около 17:00. Примерно через час из-под завалов достали его родителей. Они также не выжили.

"Друзья Даниила узнали о гибели не сразу. Пару минут они еще стояли и смотрели, как спасатели продолжают работать на завалах. А потом начались звонки и сообщения в мессенджерах. И улицу покрыл плач", - пишут журналисты "Суспільного".

Читайте: По предварительной информации, россияне применили для удара по Киеву баллистическую ракету производства Северной Кореи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Количество погибших после ночного российского обстрела в Киеве по состоянию на 18:00 возросло до 12 человек.

Ранее сообщалось, что возле дома в Святошинском районе Киева, куда ночью нанесли ракетные удары оккупанты, школьники ожидают новостей о своем друге-подростке, связь с которым прекратилась ночью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждены 25 домов, школа и детсад: россияне целенаправленно атаковали густонаселенный район Киева, - Клименко. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.