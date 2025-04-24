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Новости Ракетная атака на Киев
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Спасатели достали из-под завалов тело школьника, новости о котором ждали одноклассники на Святошине

Ракетная атака на Святошино в Киеве

Спасатели достали из-под завалов тела школьника Даниила и его родителей в Святошинском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.

Тело парня нашли около 17:00. Примерно через час из-под завалов достали его родителей. Они также не выжили.

"Друзья Даниила узнали о гибели не сразу. Пару минут они еще стояли и смотрели, как спасатели продолжают работать на завалах. А потом начались звонки и сообщения в мессенджерах. И улицу покрыл плач", - пишут журналисты "Суспільного".

Читайте: По предварительной информации, россияне применили для удара по Киеву баллистическую ракету производства Северной Кореи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Количество погибших после ночного российского обстрела в Киеве по состоянию на 18:00 возросло до 12 человек.

Ранее сообщалось, что возле дома в Святошинском районе Киева, куда ночью нанесли ракетные удары оккупанты, школьники ожидают новостей о своем друге-подростке, связь с которым прекратилась ночью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждены 25 домов, школа и детсад: россияне целенаправленно атаковали густонаселенный район Киева, - Клименко. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

Автор: 

дети (6496) Киев (25542) Воздушные атаки на Киев (715)


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Топ комментарии
+29
Здохни ***** і всі рускіє мразі подохніть!
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24.04.2025 22:41
+15
Давно кричати про це треба!!
Трумп все більше відкрито підігрує пуйлу, росіяни вже не вигадують казок про "штаби найомніков із нато" а тупо б'ють по великим населеним кварталам .
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24.04.2025 22:46
+10
це не останній ракетно-дроновий удар підарів по мирних у тилу
не ігноруйте тривог, бережіть себе
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24.04.2025 22:43
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Здохни ***** і всі рускіє мразі подохніть!
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24.04.2025 22:41 Ответить
R.I.P. хлопцю.
співчуття рідним...

чи залишилась ще в Україні людина, яка не має загиблих?

смерть кацапам !
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25.04.2025 00:07 Ответить
Давно кричати про це треба!!
Трумп все більше відкрито підігрує пуйлу, росіяни вже не вигадують казок про "штаби найомніков із нато" а тупо б'ють по великим населеним кварталам .
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24.04.2025 22:46 Ответить
це не останній ракетно-дроновий удар підарів по мирних у тилу
не ігноруйте тривог, бережіть себе
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24.04.2025 22:43 Ответить
Ігноруй, не ігноруй...це балістика - час підльоту пара хвилин - куди ти сховаєшся?
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24.04.2025 22:58 Ответить
сьогодні крім балістики була купа дронів та кр, шанси є
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24.04.2025 22:59 Ответить
Кров, біль та сльози невинних людей на руках рускоязичних вилупків, любителів та ждунів руского міра.
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24.04.2025 23:46 Ответить
Кровь всех украинцев, независимо от их родного языка, на руках путлера и его кацапских рабов.
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25.04.2025 00:00 Ответить
пуйло вбиває "свАих"
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25.04.2025 00:10 Ответить
Горе…
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24.04.2025 23:59 Ответить
Надеюсь, на 9 мая плешивому недомерку прилетит ответка.
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25.04.2025 00:01 Ответить
В американському бойовику таке можливо. В реаліях таке також могло бути можливим. Але не при ********* США. Скоріше по Києву влуплять.
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25.04.2025 00:05 Ответить
Мацкву потопили, в Курскую область зашли и по Кремлю беспилотником жахнули без всяких разрешений, и сейчас вряд ли они нам нужны.
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25.04.2025 02:27 Ответить
Сум та сльози . Ніхто не карає терористів , окрім українців, Боже допоможи нам. Скинь свій гнів на їхні голови , покарай цих нелюдів за звірства .
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25.04.2025 00:27 Ответить
Сумно...
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25.04.2025 00:47 Ответить
 
 