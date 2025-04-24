Спасатели достали из-под завалов тело школьника, новости о котором ждали одноклассники на Святошине
Спасатели достали из-под завалов тела школьника Даниила и его родителей в Святошинском районе Киева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.
Тело парня нашли около 17:00. Примерно через час из-под завалов достали его родителей. Они также не выжили.
"Друзья Даниила узнали о гибели не сразу. Пару минут они еще стояли и смотрели, как спасатели продолжают работать на завалах. А потом начались звонки и сообщения в мессенджерах. И улицу покрыл плач", - пишут журналисты "Суспільного".
Количество погибших после ночного российского обстрела в Киеве по состоянию на 18:00 возросло до 12 человек.
Ранее сообщалось, что возле дома в Святошинском районе Киева, куда ночью нанесли ракетные удары оккупанты, школьники ожидают новостей о своем друге-подростке, связь с которым прекратилась ночью.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.
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співчуття рідним...
чи залишилась ще в Україні людина, яка не має загиблих?
смерть кацапам !
Трумп все більше відкрито підігрує пуйлу, росіяни вже не вигадують казок про "штаби найомніков із нато" а тупо б'ють по великим населеним кварталам .
не ігноруйте тривог, бережіть себе