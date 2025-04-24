По предварительной информации, россияне применили для удара по Киеву баллистическую ракету производства Северной Кореи, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи для удара по Киеву 24 апреля. Украинские спецслужбы проверяют все детали.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Киеве еще продолжается разбор завалов после российского ракетного удара. Родные и близкие людей, которые могут быть под завалами дома, там - на месте спасательной операции. Спасатели, экстренные службы, все, кто помогает, будут работать, пока не выяснят судьбу каждого человека, который мог пострадать", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна.
"Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие - ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", - добавил президент.
"Ни одна страна мира не должна оставаться в одиночку против таких угроз. Только за сегодня российская армия в массированном ударе против наших городов, против наших гражданских применила более 200 средств поражения - ракет и ударных дронов. По состоянию на это время более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Мои соболезнования... Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это означает, что Путин не боится. Нужно полное и безусловное прекращение ударов, и Россия должна пойти на это. Нужно справедливо завершить эту войну. И чтобы реально гарантировать безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита. Спасибо всем в мире, кто помогает. Сотрудничество государств, которые ценят людей и жизни, должно останавливать союзы убийц", - резюмировал глава государства.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.
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ще б упереджувальні удари по північнокорейських пускових балістики за даними розвідки наносити - ціни б тоді не скласти
Або просто відловлювати їх представників та "дипломатів" по всьому світу
перші відомі спроби росіян застосовувати ці ракети для ударів по Україні у 50 відсотків випадків завершувались тим, що самі ракети розпадались у повітрі. Крім того, північнокорейська балістика була вкрай неточною як для ******** ракет, маючи коефіцієнт імовірного відхилення (КІВ) від цілі до 1,5 кілометра, нагадують у Defense Express. А Reuters вказувала на ще більшу похибку - 1-3 кілометри.
Виявилося, що тепер ракети KN-23 вже здатні маневрувати й ухилятися від протиракет протиповітряної оборони України на термальній, тобто кінцевій ділянці польоту, чого раніше не було. На тлі цього експерт вказав на "труднощі з перехопленням саме корейських ракет, бо змінилась траєкторія польоту на останній дистанції". "Ми кажемо про ті 30 кілометрів, які ракета пролітає за лічені секунди - 3-5 секунд на цій дистанції, де перехоплює ці ракети Patriot. Це відбулося завдяки спільній роботі російських і північнокорейських інженерів".
PS. Навіть якщо КІВ - 1,5 км - містам мільйонникам від цього не легше...
Це отой «міру-мір» від китайців….
С*ки, мозків 0, щоб зрозуміти, що одного дня навчені солдати підуть проти вас? що покращені ракети зруйнують ваш ср*ний сеул і інші місця? Бог не тимошка, і карму ніхто не відміняв. Буде вам за те, що ви сиділи під шконкою і ср*лися під себе, замість допомоги! і ніяки штати вас не врятують.