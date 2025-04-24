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Новости Ракетная атака на Киев
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По предварительной информации, россияне применили для удара по Киеву баллистическую ракету производства Северной Кореи, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи для удара по Киеву 24 апреля. Украинские спецслужбы проверяют все детали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Киеве еще продолжается разбор завалов после российского ракетного удара. Родные и близкие людей, которые могут быть под завалами дома, там - на месте спасательной операции. Спасатели, экстренные службы, все, кто помогает, будут работать, пока не выяснят судьбу каждого человека, который мог пострадать", - отметил глава государства.

Последствия российского удара по Киеву 24 апреля

Читайте: В украинских дипучреждениях по всему миру приспустят флаги в знак траура по жертвам удара РФ 24 апреля

Зеленский подчеркнул, что если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна.

"Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие - ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", - добавил президент.

Поврежденное российским обстрелом здание

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН осудили массированную атаку РФ на Киев: Это бессмысленное применение силы должно прекратиться

"Ни одна страна мира не должна оставаться в одиночку против таких угроз. Только за сегодня российская армия в массированном ударе против наших городов, против наших гражданских применила более 200 средств поражения - ракет и ударных дронов. По состоянию на это время более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Мои соболезнования... Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это означает, что Путин не боится. Нужно полное и безусловное прекращение ударов, и Россия должна пойти на это. Нужно справедливо завершить эту войну. И чтобы реально гарантировать безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита. Спасибо всем в мире, кто помогает. Сотрудничество государств, которые ценят людей и жизни, должно останавливать союзы убийц", - резюмировал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждены 25 домов, школа и детсад: россияне целенаправленно атаковали густонаселенный район Киева, - Клименко. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

Спасатели разбирают завалы на месте попадания российской ракеты

Уничтоженное российским обстрелом здание

Поисково-спасательная операция в Киеве продолжается

Спасатели на месте попадания

Автор: 

Киев (25542) КНДР (1193) обстрел (27202) ракеты (3572) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+15
А де наші балістині ракети, гідранте?
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24.04.2025 21:37
+8
Виробництво вітчизняних ракет клоун заблокував в серпні 2019. Всі гроші пішли в асфальт
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24.04.2025 21:58
+4
розвідка то добре
ще б упереджувальні удари по північнокорейських пускових балістики за даними розвідки наносити - ціни б тоді не скласти
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24.04.2025 21:39
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Рамафоска підказав
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24.04.2025 21:34 Ответить
нітроамофоска з мавпами
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24.04.2025 21:42 Ответить
А де наші балістині ракети, гідранте?
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24.04.2025 21:37 Ответить
Виробництво вітчизняних ракет клоун заблокував в серпні 2019. Всі гроші пішли в асфальт
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24.04.2025 21:58 Ответить
а з 2014 що чекали чи робили ?
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24.04.2025 22:02 Ответить
Робили. Де б була та "Москва", якби не Нептун, який розроблявся до 2019р. ?
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25.04.2025 00:57 Ответить
розвідка то добре
ще б упереджувальні удари по північнокорейських пускових балістики за даними розвідки наносити - ціни б тоді не скласти
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24.04.2025 21:39 Ответить
Коли Українська влада повернеться і не буде ЗЕ, треба тиснути суспільством щоб обов'язково були гібридні плани по впливу на Чусхерію.
Або просто відловлювати їх представників та "дипломатів" по всьому світу
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24.04.2025 21:40 Ответить
І шо це міняє?
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24.04.2025 21:42 Ответить
отже відтепер жодного зернятка голодуючій північній кореї в майбутньому
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24.04.2025 21:45 Ответить
DW

перші відомі спроби росіян застосовувати ці ракети для ударів по Україні у 50 відсотків випадків завершувались тим, що самі ракети розпадались у повітрі. Крім того, північнокорейська балістика була вкрай неточною як для ******** ракет, маючи коефіцієнт імовірного відхилення (КІВ) від цілі до 1,5 кілометра, нагадують у Defense Express. А Reuters вказувала на ще більшу похибку - 1-3 кілометри.

Виявилося, що тепер ракети KN-23 вже здатні маневрувати й ухилятися від протиракет протиповітряної оборони України на термальній, тобто кінцевій ділянці польоту, чого раніше не було. На тлі цього експерт вказав на "труднощі з перехопленням саме корейських ракет, бо змінилась траєкторія польоту на останній дистанції". "Ми кажемо про ті 30 кілометрів, які ракета пролітає за лічені секунди - 3-5 секунд на цій дистанції, де перехоплює ці ракети Patriot. Це відбулося завдяки спільній роботі російських і північнокорейських інженерів".
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24.04.2025 21:46 Ответить
Мобіки-чмобіки, "Шахед" - мопед, танки Т-55, ракети - лайно... Наче нічого не забув...

PS. Навіть якщо КІВ - 1,5 км - містам мільйонникам від цього не легше...
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24.04.2025 22:33 Ответить
А хто це таке говорив?
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25.04.2025 00:09 Ответить
Правильно. Словосполучення "північнокорейське" ще збуджує емоції західного виборця. Тямить.
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24.04.2025 21:47 Ответить
У КНДР немалый опыт в таких делах. В ирано-иракской войне 1980-1988 так вообще обеим странам оружие поставляла.
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24.04.2025 21:49 Ответить
Я не розумію, в Україні робили раніше куча різних ракет, а зараз на 3 рік війни, ніхрена не робляти, яка тварюка не дає робити, яка тварюка не фінансує????!!!!!!!!
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24.04.2025 21:51 Ответить
війна вже 11-й рік , так , на хвилинку
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24.04.2025 22:04 Ответить
Україна колись і АН-225 "Мрія" зробила... Колись і бабуся була дівкою...
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24.04.2025 22:35 Ответить
Раніше, це коли?
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25.04.2025 00:11 Ответить
Без дозволу китайця Сі, чучхе, НІЧОГО не зробить!
Це отой «міру-мір» від китайців….
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24.04.2025 22:07 Ответить
Скоро ще й США будуть рашці ракети поставляти.
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24.04.2025 22:25 Ответить
Я особисто думаю Що і Японія і Південна Корея повинні просто подякувати сполученим штатам трампа.
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24.04.2025 22:40 Ответить
і що південна корея? язика собі в ж*пу засунула? корейці воють проти нас, обстрілюють балістикою - і вже досить вдало, а ці потвори сидять і памперси міняють один за одним!
С*ки, мозків 0, щоб зрозуміти, що одного дня навчені солдати підуть проти вас? що покращені ракети зруйнують ваш ср*ний сеул і інші місця? Бог не тимошка, і карму ніхто не відміняв. Буде вам за те, що ви сиділи під шконкою і ср*лися під себе, замість допомоги! і ніяки штати вас не врятують.
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25.04.2025 01:34 Ответить
 
 