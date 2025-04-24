Рятувальники дістали з-під завалів тіло школяра, на новини про якого чекали однокласники на Святошині
Рятувальники дістали з-під завалів тіла однокласника Данила та його батьків у Святошинському районі Києва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Суспільне.
Тіло хлопця знайшли близько 17:00. Приблизно за годину з-під завалів дістали його батьків. Вони також не вижили.
"Друзі Данила дізналися про загибель не одразу. Пару хвилин вони ще стояли та дивилися, як рятувальники продовжують працювати на завалах. А потім почалися дзвінки й повідомлення в месенджерах. І вулицю вкрив плач", - пишуть журналісти "Суспільного".
Кількість загиблих після нічного російського обстрілу в Києві станом на 18:00 зросла до 12 людей.
Раніше повідомлялось, під будинком у Святошинському районі Києва, куди вночі завдали ракетних ударів окупанти, школярі очікують на новини про свого друга-підлітка, звʼязок з яким припинився вночі.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.
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співчуття рідним...
чи залишилась ще в Україні людина, яка не має загиблих?
смерть кацапам !
Трумп все більше відкрито підігрує пуйлу, росіяни вже не вигадують казок про "штаби найомніков із нато" а тупо б'ють по великим населеним кварталам .
не ігноруйте тривог, бережіть себе