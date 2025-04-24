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Новини Ракетна атака на Київ
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Рятувальники дістали з-під завалів тіло школяра, на новини про якого чекали однокласники на Святошині

Ракетна атака на Святошино в Києві

Рятувальники дістали з-під завалів тіла однокласника Данила та його батьків у Святошинському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Суспільне.

Тіло хлопця знайшли близько 17:00. Приблизно за годину з-під завалів дістали його батьків. Вони також не вижили.

"Друзі Данила дізналися про загибель не одразу. Пару хвилин вони ще стояли та дивилися, як рятувальники продовжують працювати на завалах. А потім почалися дзвінки й повідомлення в месенджерах. І вулицю вкрив плач", - пишуть журналісти "Суспільного".

Читайте: За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару по Києву балістичну ракету виробництва Північної Кореї, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих після нічного російського обстрілу в Києві станом на 18:00 зросла до 12 людей.

Раніше повідомлялось, під будинком у Святошинському районі Києва, куди вночі завдали ракетних ударів окупанти, школярі очікують на новини про свого друга-підлітка, звʼязок з яким припинився вночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені 25 будинків, школа і дитсадок: росіяни цілеспрямовано атакували густонаселений район Києва, - Клименко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Автор: 

діти (5072) Київ (19502) Повітряні атаки на Київ (777)


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Топ коментарі
+42
Здохни ***** і всі рускіє мразі подохніть!
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24.04.2025 22:41
+25
Давно кричати про це треба!!
Трумп все більше відкрито підігрує пуйлу, росіяни вже не вигадують казок про "штаби найомніков із нато" а тупо б'ють по великим населеним кварталам .
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24.04.2025 22:46
+17
це не останній ракетно-дроновий удар підарів по мирних у тилу
не ігноруйте тривог, бережіть себе
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24.04.2025 22:43
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Здохни ***** і всі рускіє мразі подохніть!
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24.04.2025 22:41 Відповісти
R.I.P. хлопцю.
співчуття рідним...

чи залишилась ще в Україні людина, яка не має загиблих?

смерть кацапам !
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25.04.2025 00:07 Відповісти
Давно кричати про це треба!!
Трумп все більше відкрито підігрує пуйлу, росіяни вже не вигадують казок про "штаби найомніков із нато" а тупо б'ють по великим населеним кварталам .
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24.04.2025 22:46 Відповісти
це не останній ракетно-дроновий удар підарів по мирних у тилу
не ігноруйте тривог, бережіть себе
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24.04.2025 22:43 Відповісти
Ігноруй, не ігноруй...це балістика - час підльоту пара хвилин - куди ти сховаєшся?
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24.04.2025 22:58 Відповісти
сьогодні крім балістики була купа дронів та кр, шанси є
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24.04.2025 22:59 Відповісти
Кров, біль та сльози невинних людей на руках рускоязичних вилупків, любителів та ждунів руского міра.
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24.04.2025 23:46 Відповісти
Кровь всех украинцев, независимо от их родного языка, на руках путлера и его кацапских рабов.
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25.04.2025 00:00 Відповісти
пуйло вбиває "свАих"
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25.04.2025 00:10 Відповісти
Горе…
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24.04.2025 23:59 Відповісти
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏 Хорошою людиною був Данило...🥺😢 Не за кожного будуть друзі цілий день чекати новин за друга біля розбитого будинка...
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25.04.2025 08:35 Відповісти
Надеюсь, на 9 мая плешивому недомерку прилетит ответка.
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25.04.2025 00:01 Відповісти
В американському бойовику таке можливо. В реаліях таке також могло бути можливим. Але не при ********* США. Скоріше по Києву влуплять.
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25.04.2025 00:05 Відповісти
Мацкву потопили, в Курскую область зашли и по Кремлю беспилотником жахнули без всяких разрешений, и сейчас вряд ли они нам нужны.
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25.04.2025 02:27 Відповісти
Сум та сльози . Ніхто не карає терористів , окрім українців, Боже допоможи нам. Скинь свій гнів на їхні голови , покарай цих нелюдів за звірства .
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25.04.2025 00:27 Відповісти
Сумно...
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25.04.2025 00:47 Відповісти
Здхнить усі хто слухае свінячу музику на вулицях наших міст і сіл!!!
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25.04.2025 09:14 Відповісти
*****, заручившись підтримкою трампона, б'є по цивільних щоб змусити нас піти на умови трамопна, а по суті капітулювати. потрібно бити у відповідь, але не по кацапським кварталам, бо **** байдеже скільки помре челяді, потрібно бити по НПЗ і газорозподільних станціях. бити і казати що це не ми.
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25.04.2025 09:45 Відповісти
 
 