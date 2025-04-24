Рятувальники дістали з-під завалів тіло школяра, на новини про якого чекали однокласники на Святошині

Рятувальники дістали з-під завалів тіла однокласника Данила та його батьків у Святошинському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Суспільне.

Тіло хлопця знайшли близько 17:00. Приблизно за годину з-під завалів дістали його батьків. Вони також не вижили.

"Друзі Данила дізналися про загибель не одразу. Пару хвилин вони ще стояли та дивилися, як рятувальники продовжують працювати на завалах. А потім почалися дзвінки й повідомлення в месенджерах. І вулицю вкрив плач", - пишуть журналісти "Суспільного".

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Кількість загиблих після нічного російського обстрілу в Києві станом на 18:00 зросла до 12 людей.

Раніше повідомлялось, під будинком у Святошинському районі Києва, куди вночі завдали ракетних ударів окупанти, школярі очікують на новини про свого друга-підлітка, звʼязок з яким припинився вночі.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.