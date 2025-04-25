РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою зі 116 іноземними компонентами, більшість - вироблені компаніями США, - Зеленський. ВIДЕО

Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. Тоді росіяни вбили 12 наших людей в Києві, майже 90 були поранені в місті.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у лікарнях залишаються понад 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями.

Також Зеленський заявив, що наразі триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї.

Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", - наголошує глава держави.

Він також акцентує, що у сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників.

"Саме тому важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях. Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників. Ми наполягаємо на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню.

Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію Президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає.

Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", - резюмував глава держави.

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

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