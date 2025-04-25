17-летний Даниил Худя и его родители убиты Россией в результате ракетного удара по Киеву. ФОТО
Среди погибших в результате удара России по жилому дому в Святошинском районе Киева 24 апреля - 17-летний Даниил Худя и его родители Олег и Виктория.
Об этом рассказали на Facebook-странице "Их УБИЛА Россия", информирует Цензор.НЕТ.
Семья жила на первом этаже дома, который был уничтожен российским ударом.
В течение дня 24 апреля спасатели разбирали завалы и эвакуировали людей из-под них.
Погибшего 17-летнего Даниила вчера целый день надеялись увидеть живым его друзья и девушка, которые пришли на место ракетного удара РФ по Святошинскому району столицы.
Однако под вечер стало известно, что работники ГСЧС достали из-под завалов тело Дани и продолжили спасательные работы, ведь родителей парня еще не нашли. Позже и их тела извлекли из-под завалов.
У Дани остались две сестры и старший брат. Одна из сестер во время атаки РФ была с семьей в квартире и девочка чудом выжила. Сейчас она находится в больнице.
Другая сестра, по имени Дарья, которая в ночь трагедии была не с родителями, рассказала телеканалу "Киев", что выжила ее 14-летняя сестра Яна.
17-летний парень был студентом Киевского авиационного профессионального колледжа (КАФК). Учился на дневном отделении в группе 204 на специальности Авиационная и ракетно-космическая техника.
"Даня был таким человеком, которого я не видел никогда. Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол в 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердце навсегда. Он всегда с нами..."- рассказал "Громадському" один из друзей Даниила, который учился с ним в одной школе, Иван.
Папа, по словам знакомых Даниила, был военным.
"Его папа был с 2022-го на фронте, танкист. Потом был ранен, проходил реабилитацию..." - рассказывала hromadske мама одного из школьников.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.
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Немічне і старе…
Удары по Киеву , Украина, убийство украинских граждан и разрушение домов , это давление дональда трампа, таким образом он давид на украинцев, чтоб украинцы подписали с россией капиталюцеонные соглашения. У меня просьба к гражданам америке, расскажите своим знакомым в америке какое чудовище у них президент .
смерть кацапам !
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Люди гинуть, а ударів у відповідь по ворогу ми принципово не завдаємо. Непокаране зло буде завжди повертатись.