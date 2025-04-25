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Новости Фото Жертвы среди гражданского населения Украины Ракетная атака на Киев
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17-летний Даниил Худя и его родители убиты Россией в результате ракетного удара по Киеву. ФОТО

Среди погибших в результате удара России по жилому дому в Святошинском районе Киева 24 апреля - 17-летний Даниил Худя и его родители Олег и Виктория.

Об этом рассказали на Facebook-странице "Их УБИЛА Россия", информирует Цензор.НЕТ.

Семья жила на первом этаже дома, который был уничтожен российским ударом.

В течение дня 24 апреля спасатели разбирали завалы и эвакуировали людей из-под них.

Погибшего 17-летнего Даниила вчера целый день надеялись увидеть живым его друзья и девушка, которые пришли на место ракетного удара РФ по Святошинскому району столицы.

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Однако под вечер стало известно, что работники ГСЧС достали из-под завалов тело Дани и продолжили спасательные работы, ведь родителей парня еще не нашли. Позже и их тела извлекли из-под завалов.

У Дани остались две сестры и старший брат. Одна из сестер во время атаки РФ была с семьей в квартире и девочка чудом выжила. Сейчас она находится в больнице.

Обстрел Киева 24 апреля: погиб 17-летний Даниил Худя и его родители

Другая сестра, по имени Дарья, которая в ночь трагедии была не с родителями, рассказала телеканалу "Киев", что выжила ее 14-летняя сестра Яна.

17-летний парень был студентом Киевского авиационного профессионального колледжа (КАФК). Учился на дневном отделении в группе 204 на специальности Авиационная и ракетно-космическая техника.

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"Даня был таким человеком, которого я не видел никогда. Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол в 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердце навсегда. Он всегда с нами..."- рассказал "Громадському" один из друзей Даниила, который учился с ним в одной школе, Иван.

Папа, по словам знакомых Даниила, был военным.

"Его папа был с 2022-го на фронте, танкист. Потом был ранен, проходил реабилитацию..." - рассказывала hromadske мама одного из школьников.

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Обстрел Киева 24 апреля: погиб 17-летний Даниил Худя и его родители

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.

Автор: 

Киев (25542) жертвы (2074) Воздушные атаки на Киев (715) война в Украине (3902)


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Горе, трагедія. А "русским" і їх ********* - смерті.
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25.04.2025 17:00 Ответить
А старий та немічний Трамп, усе про якусь «АШИБКУ», губами плямкає…
Немічне і старе…
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25.04.2025 17:02 Ответить
Царство небесное, соболезнования родным.
Удары по Киеву , Украина, убийство украинских граждан и разрушение домов , это давление дональда трампа, таким образом он давид на украинцев, чтоб украинцы подписали с россией капиталюцеонные соглашения. У меня просьба к гражданам америке, расскажите своим знакомым в америке какое чудовище у них президент .
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25.04.2025 17:04 Ответить
руснява нація повинна зникнути з лиця землі
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25.04.2025 17:04 Ответить
Земля пухом убитим!

смерть кацапам !

.
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25.04.2025 17:04 Ответить
і мародер-зрадник, подєльник кацапів Трумп надихає воєнного злочинця та терориста ***** на подальші подібні та ще страшніші "подвиги"..
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25.04.2025 17:17 Ответить
Жах, просто жах.
Люди гинуть, а ударів у відповідь по ворогу ми принципово не завдаємо. Непокаране зло буде завжди повертатись.
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25.04.2025 17:25 Ответить
 
 