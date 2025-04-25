Россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, - Зеленский

Почти 150 российских атак против наших позиций и более чем 4500 обстрелов, в частности из тяжелого вооружения состоялось за сутки.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении. Благодарен всем нашим воинам - каждому солдату, сержанту и офицеру - за стойкость и защиту наших позиций. Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак. Россияне получили достойный отпор", - рассказал президент.

Он особо отметил за отражение вражеских штурмов за прошедшие сутки воинов нашей 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые нанесли оккупанту ощутимые потери. А также эффективные действия 100-й отдельной механизированной бригады и 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которые проявляют необходимые стойкость и результативность.

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"Также наши следователи, криминалисты и эксперты осуществляют осмотры мест попаданий ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства соответствующих обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критических компонентах в нем, которые были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран и использованы в производстве", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.