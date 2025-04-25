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Новости Ракетная атака на Киев
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Россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, - Зеленский

Последствия российского удара по Киеву 24 апреля

Почти 150 российских атак против наших позиций и более чем 4500 обстрелов, в частности из тяжелого вооружения состоялось за сутки.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении. Благодарен всем нашим воинам - каждому солдату, сержанту и офицеру - за стойкость и защиту наших позиций. Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак. Россияне получили достойный отпор", - рассказал президент.

Он особо отметил за отражение вражеских штурмов за прошедшие сутки воинов нашей 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые нанесли оккупанту ощутимые потери. А также эффективные действия 100-й отдельной механизированной бригады и 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которые проявляют необходимые стойкость и результативность.

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"Также наши следователи, криминалисты и эксперты осуществляют осмотры мест попаданий ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства соответствующих обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критических компонентах в нем, которые были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран и использованы в производстве", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+27
Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

Що мелить цей придурошний?

При чому тут військові з ПВО , під Києвом, до фронту?
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25.04.2025 01:39
+21
Зеленський не хоче наносити удари по маскві, і тим самим цей артист першого росіїського телеканалу допомагає путіну знищувати українців.
Чому цей агент рф досі не арештован контррозвідкою ?
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25.04.2025 01:32
+14
Отакі досягнення мирних планів і інавгураційних всеосяжних самитів миру.
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25.04.2025 01:31
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Правила форума Совет форумчан
Отакі досягнення мирних планів і інавгураційних всеосяжних самитів миру.
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25.04.2025 01:31 Ответить
Зеленський не хоче наносити удари по маскві, і тим самим цей артист першого росіїського телеканалу допомагає путіну знищувати українців.
Чому цей агент рф досі не арештован контррозвідкою ?
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25.04.2025 01:32 Ответить
Тому що довбні у 2019 передали всю повноту влади російським агентам через голосування на виборах у ВР , перетворивши всі гілки влади підконтрольні "менеджерам" без конституційних повноважень.
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25.04.2025 06:45 Ответить
Зате ЗЄ з дружиною у ПАР з'їздив.

Боневтік...
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25.04.2025 01:33 Ответить
Мені здається президент в воюючій країні повинен займатись куди важливішими справами, ніж якимось підрахуєм.
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25.04.2025 01:35 Ответить
Ніхто Ківаловим навіть не збирався займатися. Він у повному порядку.
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25.04.2025 02:16 Ответить
Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

Що мелить цей придурошний?

При чому тут військові з ПВО , під Києвом, до фронту?
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25.04.2025 01:39 Ответить
Те ж саме хотів спитаться...
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25.04.2025 07:15 Ответить
мабудь хотів сказати що коли летять ракети то підрозділи терміново знімаються з фронту щоб захищати небо,
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25.04.2025 07:51 Ответить
просто не презедент а якесь шопіто
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25.04.2025 02:49 Ответить
Шипіто
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25.04.2025 07:16 Ответить
Хрипіто
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25.04.2025 08:21 Ответить
Протиповітряна оборона та піхота - це дві різні речі, чи не так?
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25.04.2025 04:50 Ответить
Великий розповідатор
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25.04.2025 05:10 Ответить
Країною "керує" ідіот, який без бумажки несе ахінею.
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25.04.2025 06:47 Ответить
Вода мокра, а світлофор, тим часом, зелений. Або червоний. А огірок у той же час шершавий.
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25.04.2025 06:51 Ответить
світлофор смарагдовий, це просто так з нових ПДР
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25.04.2025 07:25 Ответить
Текст написав дебіл?
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25.04.2025 07:33 Ответить
по тексту видно що це написав великий експерт військової справи литвин.
зеля не здатен так чітко формулювати думки, навіть якщо вони цілковита маячня як у даному випадку.
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25.04.2025 08:32 Ответить
Що воно несе, генераль квартальний? Зосереджений на рейтингу та мародерстві.
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25.04.2025 09:15 Ответить
Шо воно меле? Всі вилізли з окопів, і пішли стріляти по балістиці. А кацапи в той час не по плану пішли до наших позицій.
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25.04.2025 11:26 Ответить
 
 