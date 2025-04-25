Росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак, коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, - Зеленський
Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння відбулось за добу.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку. Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій. Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч", - розповів президент.
Він особливо відзначив за відбиття ворожих штурмів минулої доби воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність.
"Також наші слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому цей агент рф досі не арештован контррозвідкою ?
Боневтік...
Що мелить цей придурошний?
При чому тут військові з ПВО , під Києвом, до фронту?
зеля не здатен так чітко формулювати думки, навіть якщо вони цілковита маячня як у даному випадку.