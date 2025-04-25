Росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак, коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, - Зеленський

Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння відбулось за добу.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку. Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій. Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч", - розповів президент.

Він особливо відзначив за відбиття ворожих штурмів минулої доби воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність.

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"Також наші слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.