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Новини Ракетна атака на Київ
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Росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак, коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, - Зеленський

Наслідки російського удару по Києву 24 квітня

Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння відбулось за добу.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку. Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій. Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч", - розповів президент.

Він особливо відзначив за відбиття ворожих штурмів минулої доби воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність.

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"Також наші слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+27
Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

Що мелить цей придурошний?

При чому тут військові з ПВО , під Києвом, до фронту?
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25.04.2025 01:39
+21
Зеленський не хоче наносити удари по маскві, і тим самим цей артист першого росіїського телеканалу допомагає путіну знищувати українців.
Чому цей агент рф досі не арештован контррозвідкою ?
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25.04.2025 01:32
+14
Отакі досягнення мирних планів і інавгураційних всеосяжних самитів миру.
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25.04.2025 01:31
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Отакі досягнення мирних планів і інавгураційних всеосяжних самитів миру.
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25.04.2025 01:31 Відповісти
Зеленський не хоче наносити удари по маскві, і тим самим цей артист першого росіїського телеканалу допомагає путіну знищувати українців.
Чому цей агент рф досі не арештован контррозвідкою ?
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25.04.2025 01:32 Відповісти
Тому що довбні у 2019 передали всю повноту влади російським агентам через голосування на виборах у ВР , перетворивши всі гілки влади підконтрольні "менеджерам" без конституційних повноважень.
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25.04.2025 06:45 Відповісти
Зате ЗЄ з дружиною у ПАР з'їздив.

Боневтік...
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25.04.2025 01:33 Відповісти
Мені здається президент в воюючій країні повинен займатись куди важливішими справами, ніж якимось підрахуєм.
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25.04.2025 01:35 Відповісти
Ніхто Ківаловим навіть не збирався займатися. Він у повному порядку.
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25.04.2025 02:16 Відповісти
Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

Що мелить цей придурошний?

При чому тут військові з ПВО , під Києвом, до фронту?
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25.04.2025 01:39 Відповісти
Те ж саме хотів спитаться...
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25.04.2025 07:15 Відповісти
мабудь хотів сказати що коли летять ракети то підрозділи терміново знімаються з фронту щоб захищати небо,
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25.04.2025 07:51 Відповісти
просто не презедент а якесь шопіто
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25.04.2025 02:49 Відповісти
Шипіто
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25.04.2025 07:16 Відповісти
Хрипіто
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25.04.2025 08:21 Відповісти
Протиповітряна оборона та піхота - це дві різні речі, чи не так?
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25.04.2025 04:50 Відповісти
Великий розповідатор
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25.04.2025 05:10 Відповісти
Країною "керує" ідіот, який без бумажки несе ахінею.
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25.04.2025 06:47 Відповісти
Вода мокра, а світлофор, тим часом, зелений. Або червоний. А огірок у той же час шершавий.
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25.04.2025 06:51 Відповісти
світлофор смарагдовий, це просто так з нових ПДР
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25.04.2025 07:25 Відповісти
Текст написав дебіл?
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25.04.2025 07:33 Відповісти
по тексту видно що це написав великий експерт військової справи литвин.
зеля не здатен так чітко формулювати думки, навіть якщо вони цілковита маячня як у даному випадку.
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25.04.2025 08:32 Відповісти
Що воно несе, генераль квартальний? Зосереджений на рейтингу та мародерстві.
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25.04.2025 09:15 Відповісти
Шо воно меле? Всі вилізли з окопів, і пішли стріляти по балістиці. А кацапи в той час не по плану пішли до наших позицій.
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25.04.2025 11:26 Відповісти
 
 