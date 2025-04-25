Зеленський та дипломати з понад 50 країн разом вшанували пам’ять загиблих унаслідок атаки РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з іноземними дипломатами та міжнародними організаціями вшанували пам'ять 12 жертв у Святошинському районі Києва, яких вбила Росія балістичним ударом 24 квітня.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої співчуття.

Зруйновані звичайні будинки. Рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась. Були на місці більш ніж 50 представників посольств, також представники міжнародних організацій. Разом ушанували пам’ять загиблих", - зазначив Зеленський.

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За словами президента України, іноземні дипломати "на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою".

"Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї. Я дякую всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, у такі моменти: Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія й регіон Тихого океану, Північна Америка – усім партнерам дякую за підтримку зараз. Також – усім міжнародним організаціям, які допомагають нам, нашій державі, які підтримують українців", - додав він.

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 12 людей загинули, а 87 – дістали поранення.

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