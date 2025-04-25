Зеленский и дипломаты из более чем 50 стран вместе почтили память погибших в результате атаки РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с иностранными дипломатами и международными организациями почтили память 12 жертв в Святошинском районе Киева, которых убила Россия баллистическим ударом 24 апреля.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, которые работают в Украине, были на месте удара баллистики по Киеву. Именно там, где взрыв ракеты унес жизни 12 наших людей. Мои соболезнования.

Разрушены обычные дома. Спасательная операция только недавно закончилась. Были на месте более 50 представителей посольств, также представители международных организаций. Вместе почтили память погибших", - отметил Зеленский.

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По словам президента Украины, иностранные дипломаты "воочию увидели, кого атакует Россия своей баллистикой".

"Баллистикой, которую они получают в Северной Корее. Я благодарю все государства, которые вместе с Украиной в таких обстоятельствах, в такие моменты: Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Австралия и регион Тихого океана, Северная Америка - всем партнерам спасибо за поддержку сейчас. Также - всем международным организациям, которые помогают нам, нашему государству, которые поддерживают украинцев", - добавил он.

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.

В результате удара РФ 12 человек погибли, а 87 - получили ранения.

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