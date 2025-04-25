РФ ударила по Киеву северокорейской ракетой со 116 иностранными компонентами, большинство - произведены компаниями США, - Зеленский. ВИДЕО

Только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россияне убили 12 наших людей в Киеве, почти 90 были ранены в городе.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.

Также Зеленский заявил, что сейчас продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи.

Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - подчеркивает глава государства.

Он также акцентирует внимание, что в современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов, и любая страна, которая становится жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников.

"Именно поэтому важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях. Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня.

Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение Президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает.

Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - резюмировал глава государства.

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.

Читайте: Спасатели достали из-под завалов тело школьника, новости о котором ждали одноклассники на Святошине