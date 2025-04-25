РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9613 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев
1 897 11

РФ ударила по Киеву северокорейской ракетой со 116 иностранными компонентами, большинство - произведены компаниями США, - Зеленский. ВИДЕО

Только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россияне убили 12 наших людей в Киеве, почти 90 были ранены в городе.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.

Также Зеленский заявил, что сейчас продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи.

Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - подчеркивает глава государства.

Он также акцентирует внимание, что в современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов, и любая страна, которая становится жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников.

"Именно поэтому важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях. Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня.

Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение Президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает.

Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - резюмировал глава государства.

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.

Читайте: Спасатели достали из-под завалов тело школьника, новости о котором ждали одноклассники на Святошине

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Киев (25542) КНДР (1195) баллистические ракеты (379)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
зараз Трамп як прочитає, як почне співчувати та санкції накладати на американські компанії, які виробляють компоненти до північнокорейських ракет.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:02
+2
Де наші ракети, Грім наприклад
показать весь комментарий
25.04.2025 17:15
+2
Виходить, що дурніших за нас на цій планеті немає - корейці мають ракети, а ми маємо, що маємо...
показать весь комментарий
25.04.2025 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зараз Трамп як прочитає, як почне співчувати та санкції накладати на американські компанії, які виробляють компоненти до північнокорейських ракет.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:02 Ответить
США - ничого особистого, просто бізнес.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:04 Ответить
Удары по Киеву , Украина, убийство украинских граждан и разрушение домов , это давление дональда трампа, таким образом он давид на украинцев, чтоб украинцы подписали с россией капиталюцеонные соглашения. У меня просьба к гражданам америке, расскажите своим знакомым в америке какое чудовище у них президент .
показать весь комментарий
25.04.2025 17:05 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Памятаймо!! Помстимося!
показать весь комментарий
25.04.2025 17:15 Ответить
Де наші ракети, Грім наприклад
показать весь комментарий
25.04.2025 17:15 Ответить
Запитаннячко, як грім серед ясного неба - 73%, бл@дь, 73%. І я серед них, дурень старий...
показать весь комментарий
25.04.2025 17:22 Ответить
А решта - ізраїльські.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:19 Ответить
Виходить, що дурніших за нас на цій планеті немає - корейці мають ракети, а ми маємо, що маємо...
показать весь комментарий
25.04.2025 17:20 Ответить
Нажаль.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:48 Ответить
Будуть так само санкції проти амерканських компаній ,як і проти китайських?
показать весь комментарий
25.04.2025 17:27 Ответить
Зегундос опять за свое... Ломка уже походу. Скажи лучше где наш аналог петриота про который ты в видосиках рассказывал вместе с ракетами на 4 год войны?
показать весь комментарий
25.04.2025 18:04 Ответить
 
 