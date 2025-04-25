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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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12 погибших, почти 90 пострадавших: поисково-спасательная операция на месте удара РФ по Киеву завершена. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поисково-спасательная операция на месте российского удара по жилому дому в Святошинском районе Киева ночью 24 апреля завершена.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера вечером спасатели деблокировали из-под завалов тела супругов. Их 17-летний сын погиб вместе с ними, а 14-летняя дочь чудом осталась живой и сейчас находится в больнице.

Таким образом, количество пострадавших от ракетной атаки на столицу составляет 12 погибших, все они жители разрушенного ракетой дома в возрасте от 17 до 84 лет.

Почти 90 человек пострадали, более 30 из них находятся в медицинских учреждениях, им оказывается вся необходимая помощь. Самой маленькой девочке, которая на себе почувствовала "русский мир", всего один год.

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Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена
Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена

В полиции сообщили, что на месте происшествия была развернута работа оперативного штаба полиции Киева, где следователи, оперативники, участковые офицеры и другие службы помогали искать людей, оказывали помощь гражданам, фиксировали очередное преступление агрессора.

По состоянию на сейчас поступило 415 заявлений на повреждение имущества, опрошено более 400 человек, проведено более 200 следственных действий.

Всего для ликвидации последствий обстрела столицы было задействовано 340 человек личного состава, 29 следственно-оперативных групп, пять психологов, которые работали с семьями погибших и раненых и помогали всем, кто нуждался в поддержке на месте этой ужасной трагедии.

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Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена
Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена
Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена
Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена
Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена
Атака на Киев 24 апреля: поисково-спасательная операция завершена

Автор: 

Киев (25542) обстрел (27202) Нацполиция (16471) Воздушные атаки на Киев (715)


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Трамп з *******, про якусь там «АШИПКУ», теліпають своїми язиками на камери чесних ЗМІ, і навіть очима не моргнуть, заціпило …???
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25.04.2025 18:12 Ответить
12 -загиблих
90-поранених
0-ударів у відповідь по ворогу.
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25.04.2025 18:19 Ответить
Так, відсутність ракет у зеленої падли просто вбиває. У хусітів є, іранців - є, корейців - є, у пісюаніста - нєма.
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25.04.2025 18:21 Ответить
Пісюаніст - це клоун з московії.
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25.04.2025 18:22 Ответить
У хуситив і палестинців є.
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25.04.2025 19:01 Ответить
Витькофф Путіну - паазвольте облобызать вашу чудесную задницу.
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25.04.2025 18:19 Ответить
 
 