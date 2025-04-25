12 загиблих, майже 90 постраждалих: пошуково-рятувальна операція на місці удару РФ по Києву завершена. ФОТОрепортаж

Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва вночі 24 квітня завершена.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора ввечері рятувальники деблокували з-під завалів тіла подружжя. Їх 17-річний син загинув разом з ними, а 14-річна донька дивом залишилась живою і наразі перебуває в лікарні.

Таким чином, кількість постраждалих від ракетної атаки на столицю становить 12 загиблих, всі вони мешканці зруйнованого ракетою будинку віком від 17 до 84 років.

Майже 90 осіб постраждали, понад 30 з них перебувають в медичних закладах, їм надається вся необхідна допомога. Найменшій дівчинці, яка на собі відчула "російський мир", лише один рік.

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У поліції повідомили, що на місці події було розгорнуто роботу оперативного штабу поліції Києва, де слідчі, оперативники, дільничні офіцери та інші служби допомагали шукати людей, надавали допомогу громадянам, фіксували черговий злочин агресора.

Станом на зараз надійшло 415 заяв на пошкодження майна, опитано понад 400 осіб, проведено понад 200 слідчих дій.

Усього для ліквідації наслідків обстрілу столиці було задіяно 340 осіб особового складу, 29 слідчо-оперативних груп, п'ять психологів, які працювали з родинами загиблих та поранених та допомагали усім, хто потребував підтримки на місці цієї жахливої трагедії.

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