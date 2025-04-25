"Пришлось выламывать дверь. Сначала спас ребенка": нацгвардеец вытащил 3-летнюю девочку с родителями из-под завалов в Киеве
24 апреля после российского ракетного удара по Киеву к разборке завалов уничтоженного дома присоединились военнослужащие. Среди них был Максим Тимошко - нацгвардеец одного из подразделений Северного ОТО, который спас трехлетнюю девочку, ее родителей и собаку из-под завалов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Национальной гвардии.
Максим Тимошко - солдат одного из подразделений Северного оперативно-территориального объединения НГУ.
Рискуя собственной жизнью, он спас семью, которая оказалась под завалами: трехлетнюю девочку, ее маму, раненого отца и их собаку.
"Сначала я забрал ребенка. Передал его побратиму и вернулся за взрослыми. Мужчина был тяжело ранен, поэтому вынес его сразу в "скорую", а потом вернулся за женщиной и собакой. Было сложно к ним добраться - пришлось выламывать двери, действовать очень быстро. Каждая секунда могла быть последней", - рассказал Максим.
После спасения семью эвакуировали с места удара и передали медикам.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.
Вследствие удара РФ 12 человек погибли, а 87 - получили ранения.
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Перепрошую за поганий гумор. Чудовий приклад того що українці не є кацапами.