"Довелося виламувати двері. Спершу врятував дитину": нацгвардієць витягнув 3-річну дівчинку з батьками з-під завалів у Києві

24 квітня після російського ракетного удару по Києву до розбирання завалів знищеного будинку долучилися військовослужбовці. Серед них був Максим Тімошко –– нацгвардієць одного з підрозділів Північного ОТО, який врятував трирічну дівчинку, її батьків та собаку з-під завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у Національній гвардії.

Максим Тімошко –– солдат одного з підрозділів Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

Ризикуючи власним життям, він врятував родину, яка опинилася під завалами: трирічну дівчинку, її маму, пораненого батька та їхнього собаку.

"Спершу я забрав дитину. Передав її побратиму та повернувся за дорослими. Чоловік був важко поранений, тож виніс його одразу до "швидкої", а потім повернувся за жінкою і собакою. Було складно до них дістатися — довелося виламувати двері, діяти дуже швидко. Кожна секунда могла бути останньою", - розповів Максим.

Після порятунку сімʼю евакуювали з місця удару та передали медикам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 12 загиблих, майже 90 постраждалих: пошуково-рятувальна операція на місці удару РФ по Києву завершена. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 12 людей загинули, а 87 – дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-річний Данило Худя та його батьки вбиті Росією унаслідок ракетного удару по Києву. ФОТО