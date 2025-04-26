Завершена ликвидация последствий удара РФ по Святошинскому району Киева: повреждены 54 дома и 723 квартиры
В Святошинском районе Киева завершили ликвидацию последствий ракетного удара РФ 24 апреля.
Об этом написал начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие атаки российской ракеты погибли 12 человек. Каждая потеря - это отдельная трагедия, которая болит в сердце каждого украинца. Враг разрушил семьи, сделал сиротами детей, оставил десятки семей без дома и надежды. Это горе не только для Киева, а для всей страны", - подчеркнул Ткаченко.
Сколько повреждено домов?
От удара пострадали 54 многоквартирных дома, повреждены 723 квартиры разной степени разрушения.
Специалисты подразделения социальной защиты Святошинской РГА продолжают принимать заявки на возмещение убытков. По состоянию на сегодня уже подано 530 заявлений.
Спасатели вывезли более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.
"Искренняя благодарность всем, кто с первых минут был на месте трагедии - спасателям, медикам, полиции, коммунальщикам, военным и волонтерам. Ваша работа - это настоящий героизм", - написал глава КГГА.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Среди погибших в результате удара России по жилому дому в Святошинском районе Киева 24 апреля - 17-летний Даниил Худя и его родители Олег и Виктория.
Об этом рассказали на Facebook-странице "Их УБИЛА Россия", информирует Цензор.НЕТ.
Семья жила на первом этаже дома, который был уничтожен российским ударом.
В течение дня 24 апреля спасатели разбирали завалы и эвакуировали людей из-под них.
Погибшего 17-летнего Даниила вчера целый день надеялись увидеть живым его друзья и девушка, которые пришли на место ракетного удара РФ по Святошинскому району столицы.
Однако под вечер стало известно, что работники ГСЧС достали из-под завалов тело Дани и продолжили спасательные работы, ведь родителей парня еще не нашли. Позже и их тела извлекли из-под завалов.
У Дани остались две сестры и старший брат. Одна из сестер во время атаки РФ была с семьей в квартире и девочка чудом выжила. Сейчас она находится в больнице.
Другая сестра, по имени Дарья, которая в ночь трагедии была не с родителями, рассказала телеканалу "Киев", что выжила ее 14-летняя сестра Яна.
17-летний парень был студентом Киевского авиационного профессионального колледжа (КАФК). Учился на дневном отделении в группе 204 на специальности Авиационная и ракетно-космическая техника.
"Даня был таким человеком, которого я не видел никогда. Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол в 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердце навсегда. Он всегда с нами..."- рассказал "Громадському" один из друзей Даниила, который учился с ним в одной школе, Иван.
Папа, по словам знакомых Даниила, был военным.
"Его папа был с 2022-го на фронте, танкист. Потом был ранен, проходил реабилитацию..." - рассказывала hromadske мама одного из школьников.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.
Вследствие удара РФ 12 человек погибли, а 87 - получили ранения.
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це називається - "розібрано завали після удару".
Наслідки лишилися. (див. фото)
"Ліквідація наслідків НС - це проведення комплексу заходів, що включає
аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі
виникнення НС і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів,
рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зони
НС"
Але навіщо гуглити, чимось цікавитися? Інтелект багатьох людей цього форуму було видно по темах про блекаути, бо багато людей вважають/вважали, що продавати електроенергію на експорт потрібно саме тоді, коли угандошили енергосистему після чергового масованого ракетно-дронового обстрілу та ще й коли виведено в ремонт пару енергоблоків АЕС. А потім дивуємося, чого у нас ракет немає, бо хто вміє/вмів робити ракети - або уїхали, або загинули, або працюють там, де добре цінують знання