Залишки ракети типу "Точка-У" виявили в затоці в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж
Фахівці виявили залишки ракети у Верблюжій затоці в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"У Києві, в Оболонському районі, поблизу Верблюжої затоки, місцеві мешканці помітили уламки та, запідозривши, що це можуть бути фрагменти ракети, повідомили про знахідку до відповідних служб", - ідеться в повідомленні.
На місце події прибули фахівці, які ідентифікували залишки ракети типу "Точка-У".
"Вони не становлять безпосередньої смертельної загрози для населення, однак залишаються потенційно небезпечними", - наголосили в ДСНС.
Що робити у разі виявлення небезпечного предмета
- Не наближайтеся!
- Не торкайтеся!
- Негайно телефонуйте за номером "101"!
Дотримання простих правил може врятувати вам життя! Бережіть себе та своїх близьких!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погрібний Олександр
показати весь коментар28.04.2025 18:59 Відповісти Мені подобається 2
Олександр Титаренко #576544
показати весь коментар28.04.2025 19:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль