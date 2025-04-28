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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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Залишки ракети типу "Точка-У" виявили в затоці в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Фахівці виявили залишки ракети у Верблюжій затоці в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"У Києві, в Оболонському районі, поблизу Верблюжої затоки, місцеві мешканці помітили уламки та, запідозривши, що це можуть бути фрагменти ракети, повідомили про знахідку до відповідних служб", - ідеться в повідомленні.

На місце події прибули фахівці, які ідентифікували залишки ракети типу "Точка-У".

"Вони не становлять безпосередньої смертельної загрози для населення, однак залишаються потенційно небезпечними", - наголосили в ДСНС.

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Залишки ракети у Верблюжій затоці
Залишки ракети у Верблюжій затоці

Що робити у разі виявлення небезпечного предмета

  •   Не наближайтеся!
  •  Не торкайтеся!
  • Негайно телефонуйте за номером "101"!

Дотримання простих правил може врятувати вам життя! Бережіть себе та своїх близьких!

Автор: 

Київ (19502) ракети (4026) ДСНС (5112) сапер (196) Повітряні атаки на Київ (777)


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28.04.2025 18:59 Відповісти
Дальність максимальна 120 км. Звідки ж вона могла з'явитися? Невже ще з 22 року, але я не чув щоб вони везли "на парад" у Київ "Точку".
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28.04.2025 19:20 Відповісти
 
 