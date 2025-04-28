Залишки ракети типу "Точка-У" виявили в затоці в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Фахівці виявили залишки ракети у Верблюжій затоці в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"У Києві, в Оболонському районі, поблизу Верблюжої затоки, місцеві мешканці помітили уламки та, запідозривши, що це можуть бути фрагменти ракети, повідомили про знахідку до відповідних служб", - ідеться в повідомленні.

На місце події прибули фахівці, які ідентифікували залишки ракети типу "Точка-У".

"Вони не становлять безпосередньої смертельної загрози для населення, однак залишаються потенційно небезпечними", - наголосили в ДСНС.

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