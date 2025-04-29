Наслідки масованої атаки РФ на столицю: Влада Києва компенсуватиме постраждалим витрати на оренду житла

Міська влада компенсує витрати на тимчасову оренду житла постраждалим мешканцям Святошина, чия нерухомість була зруйнована чи пошкоджена внаслідок ракетної атаки 24 квітня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.

За його словами, станом на вчора, 28 квітня, надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла. Водночас на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" мешканці міста написали майже 600 заяв.

"Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла – це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей – і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо "зав’язані" на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони", – пояснив Поворозник.

Він повідомив, що у пошкоджених будинках тривають роботи, їх дахи тимчасово накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів. Також проводяться обрахунки ремонту і заміри вибитих вікон.

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Поворозник нагадав, що неподалік від місця ураження – у спеціалізованій школі №96 ім. – працює оперативний штаб, де можна отримати допомогу, зокрема гаряче харчування. Там мешканцям допомагають написати заяви і оформити відповідні документи – як на отримання тимчасового житла, так і на матеріальну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару РФ 24 квітня у Святошинському районі Києва загинуло 13 осіб, постраждали 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири різного ступеня руйнування.