В Оболонському районі Києва внаслідок атаки РФ 4 травня пошкоджені 18 будівель, - Кличко. ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва внаслідок російської дронової атаки 4 травня пошкоджено 18 будівель. Усі постраждалі мешканці Оболоні отримають по 10 тисяч гривень допомоги від міста.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він оглянув житловий будинок в Оболонському районі, пошкоджений внаслідок ворожої атаки в ніч на 4 травня. Через влучання дрона у дах будівлі, на останньому поверсі зайнялася квартира. В ній частково пошкоджене перекриття та вигоріли одна кімната й коридор.

Він розповів, що загалом через обстріл 4 травня на Оболоні пошкоджені 18 будівель. Зокрема, 14 житлових будинки й два дитсадки. Вибуховою хвилею повибивало вікна у квартирах та місцях загального користування.

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"Місто відновить помешкання. І виплатить допомогу на оренду житла постраждалим мешканцям. Місто оперативно надало плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Допоможе й усунути пошкодження. Всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста - по 10 000 грн. Наразі надійшло 500 заяв на її отримання", - зазначив Кличко.

Міський голова Києва проінформував, що 610 мешканців будинків у Святошинському районі, які були зруйновані внаслідок російської атаки на Київ 24 квітня, вже отримали по 10 тисяч гривень одноразових виплат.

Ще 59 людям перерахували по 40 тисяч гривень на оренду житла, поки місто відновлюватиме їхні квартири. І мешканці ще подають заяви на допомогу, додав Кличко.

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Нагадаємо, 4 травня 2025 року внаслідок атаки безпілотниками у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 13 людей загинули, а близько 90 – дістали поранення.

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