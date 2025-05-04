Наслідки атаки "Шахедів" на Київ: 11 осіб постраждало, є руйнування у трьох районах (оновлено). ФОТОрепортаж

4 травн 2025 року внаслідок атаки безпілотниками у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Оболонський район: виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

Святошинський район: пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

Шевченківський район: загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

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Постраждалі

"Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Згодом у ДСНС уточнили, що кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них - 2 дітей!

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Київ дронами: внаслідок падіння уламків сталися пожежі, постраждали дві дитини.