Наслідки атаки "Шахедів" на Київ: 11 осіб постраждало, є руйнування у трьох районах (оновлено). ФОТОрепортаж
4 травн 2025 року внаслідок атаки безпілотниками у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Оболонський район: виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.
За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.
Святошинський район: пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
Шевченківський район: загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
Постраждалі
"Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Згодом у ДСНС уточнили, що кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них - 2 дітей!
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Київ дронами: внаслідок падіння уламків сталися пожежі, постраждали дві дитини.
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Де ППО?!
Де мобільні вогневі групи!?
Чим ближче підходить день кацапського победобесія - 9 травня, тим страшніше стає лягати спати у власній квартирі! Сили ППО, робіть щось з цим всим! СБУ, ловіть навідників, Нацполіція, відстежуйте тих, хто фіксує та зливає русакам за гроші місця куди вони потім надсилають ось ці всі "подарунки"!
Людям страшно стало жити у великих містах!
Або припиніть цей терор, закрийте русні небо, або рятуйся хто як може, або взагалі звалювати треба з Києва!