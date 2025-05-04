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Новини Атака безпілотників на Київ
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Наслідки атаки "Шахедів" на Київ: 11 осіб постраждало, є руйнування у трьох районах (оновлено). ФОТОрепортаж

4 травн 2025 року внаслідок атаки безпілотниками у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Оболонський район: виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

Святошинський район: пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

Шевченківський район: загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Київ: пожежа знищила будинок, постраждала жінка

Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня
Київ після атаки Шахедів 4 травня

Постраждалі

"Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Згодом у ДСНС уточнили, що кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них - 2 дітей! 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Київ дронами: внаслідок падіння уламків сталися пожежі, постраждали дві дитини.

Автор: 

Київ (19525) ДСНС (5118) Повітряні атаки на Київ (783) Шахед (1040)


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Сволота кацапська
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04.05.2025 09:01 Відповісти
Це суцільний ТРЕШ!
Де ППО?!
Де мобільні вогневі групи!?
Чим ближче підходить день кацапського победобесія - 9 травня, тим страшніше стає лягати спати у власній квартирі! Сили ППО, робіть щось з цим всим! СБУ, ловіть навідників, Нацполіція, відстежуйте тих, хто фіксує та зливає русакам за гроші місця куди вони потім надсилають ось ці всі "подарунки"!
Людям страшно стало жити у великих містах!
Або припиніть цей терор, закрийте русні небо, або рятуйся хто як може, або взагалі звалювати треба з Києва!
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04.05.2025 09:12 Відповісти
Не ной. Если бы не ПВО, то прилётов было бы не 3, а 30.
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04.05.2025 09:24 Відповісти
орки ***...т по городам шахедами с 50 кг взрывчатки, а бенин Оманский Нарик рассказывает отупевшему Быдлу про перемирие и т.д и знаете по чему, если раньше его жопа была в руках ахмета, пинчука, бени и т.д + кремля, то теперь еще и у тампона, который знает сколько эта Крыса с фсбэшником Елдаком и всем ЗЕ Сбродом украли...где удары по нпз которые реально били по экономике фекалистана, где Крымский мост, где миллион дронов, ракеты и т.д
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04.05.2025 09:25 Відповісти
 
 