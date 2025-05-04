Атака ворожих БпЛА на Київ: у кількох районах впали уламки, сталися пожежі
Під час атаки російських безпілотників у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків. В Оболонському районі столиці сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку, а також загорілося авто.
Про це в телеграм повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Оболонському районі попередньо зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються",- повідомив Ткаченко о 00:43.
"У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється",- повідомив о 00:45.
"В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля", - повідомив о 00:49.
"Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку".
"В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках".
"В Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів",- повідомив Ткаченко.
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