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Новини Атака БПЛА на Київ Атака БпЛА на Київщину
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Атака ворожих БпЛА на Київ: у кількох районах впали уламки, сталися пожежі

шахеди атакували Київ

Під час атаки російських безпілотників у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків. В Оболонському районі столиці сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку, а також загорілося авто.

Про це в телеграм повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Оболонському районі попередньо зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються",- повідомив Ткаченко о 00:43.

"У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється",- повідомив о 00:45.

"В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля", - повідомив о 00:49.

"Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку".

"В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках".

"В Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів",- повідомив Ткаченко. 

Доповнюється... 

Автор: 

безпілотник (4201) Київ (19525)


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Зеленский *********, чого твій асфальт погано захищае?
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04.05.2025 01:02 Відповісти
жидокацапський геноцид українського народу
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04.05.2025 01:03 Відповісти
Аброхамія з гудроном та жалібними листами щодо зняття санкцій з московитів-убивць від прутіна, десь затихарився з стефанчуками на КАНІКУЛАХ! У них же, мир да гладь, Божа благодать у ВРУ з корочками від зеленського «нардеп»??
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04.05.2025 01:09 Відповісти
 
 