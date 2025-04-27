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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Ворожі безпілотники атакують Київщину: працюють Сили ППО

Сили ППО працюють на Київщині

У ніч на неділю, 27 квітня, в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це в телеграм повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 26 квітня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

Читайте також: Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

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безпілотник (4170) Київська область (4031) ППО (3198)


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