Ворожі безпілотники атакують Київщину: працюють Сили ППО

У ніч на неділю, 27 квітня, в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це в телеграм повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 26 квітня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

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