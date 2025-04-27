Вражеские беспилотники атакуют Киевскую область: работают Силы ПВО

В ночь на воскресенье, 27 апреля, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 26 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

Читайте также: Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)