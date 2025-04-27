Вражеские беспилотники атакуют Киевскую область: работают Силы ПВО
В ночь на воскресенье, 27 апреля, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 26 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль