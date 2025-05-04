Атака вражеских БПЛА на Киев: в нескольких районах упали обломки, произошли пожары
Во время атаки российских беспилотников в трех районах Киева зафиксировано падение обломков. В Оболонском районе столицы произошло возгорание на верхних этажах жилого дома, а также загорелось авто.
Об этом в телеграм сообщил руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Оболонском районе предварительно зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются",- сообщил Ткаченко в 00:43.
"В Шевченковском и Святошинском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается",- сообщил в 00:45.
"В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля", - сообщил в 00:49.
"Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома".
"В Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах".
"В Оболонском районе по другому адресу горит 7 автомобилей",- сообщил Ткаченко.
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