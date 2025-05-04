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Новости Атака БПЛА на Киев Атака БпЛА на Киевщину
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Атака вражеских БПЛА на Киев: в нескольких районах упали обломки, произошли пожары

шахиды атаковали Киев

Во время атаки российских беспилотников в трех районах Киева зафиксировано падение обломков. В Оболонском районе столицы произошло возгорание на верхних этажах жилого дома, а также загорелось авто.

Об этом в телеграм сообщил руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Оболонском районе предварительно зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются",- сообщил Ткаченко в 00:43.

"В Шевченковском и Святошинском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается",- сообщил в 00:45.

"В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля", - сообщил в 00:49.

"Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома".

"В Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах".

"В Оболонском районе по другому адресу горит 7 автомобилей",- сообщил Ткаченко.

Дополняется...

Автор: 

беспилотник (3637) Киев (25572)


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В столиці гаряче , наразі 🙁
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04.05.2025 01:13 Ответить
Так, нажаль...
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04.05.2025 02:55 Ответить
Говорить марафьен: 9 травня невідомі дрони атакували мацькву. Внослідок падіння уламків стлися пожежі в крямлі, постаждало воно )(уйло.
Скорішу за все, Білий Бім Дім просив Украіну не здійснювати атаки на мацькву 9 травня.
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04.05.2025 04:35 Ответить
 
 