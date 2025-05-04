Последствия атаки "Шахедов" на Киев: 7 человек пострадали, есть разрушения в трех районах. ФОТОрепортаж
4 мая 2025 года в результате атаки беспилотниками в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Оболонский район: возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.
По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
Святошинский район: пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.
Шевченковский район: загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
Пострадавшие
"В целом в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Киев дронами: в результате падения обломков произошли пожары, пострадали два ребенка.
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Де ППО?!
Де мобільні вогневі групи!?
Чим ближче підходить день кацапського победобесія - 9 травня, тим страшніше стає лягати спати у власній квартирі! Сили ППО, робіть щось з цим всим! СБУ, ловіть навідників, Нацполіція, відстежуйте тих, хто фіксує та зливає русакам за гроші місця куди вони потім надсилають ось ці всі "подарунки"!
Людям страшно стало жити у великих містах!
Або припиніть цей терор, закрийте русні небо, або рятуйся хто як може, або взагалі звалювати треба з Києва!
Де мобільні вогневі групи!?
росіяни атакували Київ дронами: внаслідок падіння уламків сталися пожежі, постраждали дві дитини. Джерело: https://censor.net/ua/n3550309
Не можна забагагки людожера задовільняти, адже він це використовує лише на свою користь, щоб і далі вбивати українців.
Альтернативи немає: обо мощний спротив без перерви, або капітуляція. Іншого не дано і, навіть, 30 днів лише нададуть пу перевагу і не змінять його ціль, про так звані першопричини.
Його вимога про скорочення і послаблення ЗСУ та неприпустимість західних миротворців і продовження поставок зброї, перекреслюють, навіть мінімальну можливість, до будь яких перемовин.
Чи це на бачать там, наверху, чи то в США, чи то в Києві?