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Новости Атака беспилотников на Киев
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Последствия атаки "Шахедов" на Киев: 7 человек пострадали, есть разрушения в трех районах. ФОТОрепортаж

4 мая 2025 года в результате атаки беспилотниками в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Оболонский район: возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.

По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

Святошинский район: пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

Шевченковский район: загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Киев: пожар уничтожил дом, пострадала женщина

Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая
Киев после атаки Шахедов 4 мая

Пострадавшие

"В целом в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Киев дронами: в результате падения обломков произошли пожары, пострадали два ребенка.

Автор: 

Киев (25572) ГСЧС (4979) Воздушные атаки на Киев (726) Шахед (1037)


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Топ комментарии
+4
Сволота кацапська
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04.05.2025 09:01
+3
Не ной. Если бы не ПВО, то прилётов было бы не 3, а 30.
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04.05.2025 09:24
+1
Де ППО?!
Де мобільні вогневі групи!?

росіяни атакували Київ дронами: внаслідок падіння уламків сталися пожежі, постраждали дві дитини. Джерело: https://censor.net/ua/n3550309
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04.05.2025 09:35
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Сволота кацапська
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04.05.2025 09:01 Ответить
Це суцільний ТРЕШ!
Де ППО?!
Де мобільні вогневі групи!?
Чим ближче підходить день кацапського победобесія - 9 травня, тим страшніше стає лягати спати у власній квартирі! Сили ППО, робіть щось з цим всим! СБУ, ловіть навідників, Нацполіція, відстежуйте тих, хто фіксує та зливає русакам за гроші місця куди вони потім надсилають ось ці всі "подарунки"!
Людям страшно стало жити у великих містах!
Або припиніть цей терор, закрийте русні небо, або рятуйся хто як може, або взагалі звалювати треба з Києва!
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04.05.2025 09:12 Ответить
Не ной. Если бы не ПВО, то прилётов было бы не 3, а 30.
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04.05.2025 09:24 Ответить
Де ППО?!
Де мобільні вогневі групи!?

росіяни атакували Київ дронами: внаслідок падіння уламків сталися пожежі, постраждали дві дитини. Джерело: https://censor.net/ua/n3550309
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04.05.2025 09:35 Ответить
Небо закрив. Ключі у Міхалича з Троєщинського ринку
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04.05.2025 10:38 Ответить
орки ***...т по городам шахедами с 50 кг взрывчатки, а бенин Оманский Нарик рассказывает отупевшему Быдлу про перемирие и т.д и знаете по чему, если раньше его жопа была в руках ахмета, пинчука, бени и т.д + кремля, то теперь еще и у тампона, который знает сколько эта Крыса с фсбэшником Елдаком и всем ЗЕ Сбродом украли...где удары по нпз которые реально били по экономике фекалистана, где Крымский мост, где миллион дронов, ракеты и т.д
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04.05.2025 09:25 Ответить
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04.05.2025 09:45 Ответить
Яке "перемір'я"?!
Не можна забагагки людожера задовільняти, адже він це використовує лише на свою користь, щоб і далі вбивати українців.
Альтернативи немає: обо мощний спротив без перерви, або капітуляція. Іншого не дано і, навіть, 30 днів лише нададуть пу перевагу і не змінять його ціль, про так звані першопричини.
Його вимога про скорочення і послаблення ЗСУ та неприпустимість західних миротворців і продовження поставок зброї, перекреслюють, навіть мінімальну можливість, до будь яких перемовин.
Чи це на бачать там, наверху, чи то в США, чи то в Києві?
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04.05.2025 10:34 Ответить
 
 