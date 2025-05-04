Последствия атаки "Шахедов" на Киев: 7 человек пострадали, есть разрушения в трех районах. ФОТОрепортаж

4 мая 2025 года в результате атаки беспилотниками в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Оболонский район: возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.

По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

Святошинский район: пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

Шевченковский район: загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

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Пострадавшие

"В целом в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Киев дронами: в результате падения обломков произошли пожары, пострадали два ребенка.