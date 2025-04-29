Атака БПЛА на Киев: пожар уничтожил дом, пострадала женщина
В результате вражеской атаки беспилотников в Деснянском районе Киева упали обломки на трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", - сообщил он.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий29.04.2025 07:08 Ответить Мне нравится 0
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