Атака БПЛА на Киев: пожар уничтожил дом, пострадала женщина

В результате вражеской атаки беспилотников в Деснянском районе Киева упали обломки на трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", - сообщил он.

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