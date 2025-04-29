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Новости Атака беспилотников на Киев
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Атака БПЛА на Киев: пожар уничтожил дом, пострадала женщина

россияне атаковали шахедами Киев

В результате вражеской атаки беспилотников в Деснянском районе Киева упали обломки на трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время отражения воздушной атаки россиян в Киеве упали обломки БпЛА, вспыхнул пожар

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беспилотник (3617) Киев (25560) Воздушные атаки на Киев (723)


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А погорілці не постраждали?
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29.04.2025 07:08 Ответить
 
 