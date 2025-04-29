Во время отражения воздушной атаки россиян в Киеве упали обломки БПЛА, вспыхнул пожар

В ночь на 29 апреля в Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и машины. Экстренные службы направляются на место", - написал городской голова.

Напомним вечером 28 апреля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

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