Во время отражения воздушной атаки россиян в Киеве упали обломки БПЛА, вспыхнул пожар
В ночь на 29 апреля в Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и машины. Экстренные службы направляются на место", - написал городской голова.
Напомним вечером 28 апреля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
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