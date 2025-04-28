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Новости Обстрелы Черниговщины
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Российские дроны убили пенсионера в Черниговской области, - ОВА

вибух

Вечером 28 апреля российские войска атаковали Семеновскую громаду на Черниговщине дронами, погиб человек.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб мужчина. Ему было 68 лет. 38-летний односельчанин бросился спасать. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел - его эвакуировали полицейские. Сегодняшним объектом российского удара стал дом обычного гражданского пенсионера. Дом поврежден. Россияне забрали еще одну жизнь. Мои соболезнования родным погибшего", - рассказал глава администрации.

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беспилотник (3617) обстрел (27248) Черниговская область (1134) Корюковский район (14) Семеновка (4) война в Украине (3972)


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28.04.2025 22:40 Ответить
 
 