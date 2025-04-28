Российские дроны убили пенсионера в Черниговской области, - ОВА
Вечером 28 апреля российские войска атаковали Семеновскую громаду на Черниговщине дронами, погиб человек.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Погиб мужчина. Ему было 68 лет. 38-летний односельчанин бросился спасать. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел - его эвакуировали полицейские. Сегодняшним объектом российского удара стал дом обычного гражданского пенсионера. Дом поврежден. Россияне забрали еще одну жизнь. Мои соболезнования родным погибшего", - рассказал глава администрации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
55.754093, 37.620407