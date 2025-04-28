Російські дрони вбили пенсіонера на Чернігівщині, - ОВА
Ввечері 28 квітня російські війська атакували Семенівську громаду на Чернігівщині дронами, загинула людина.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Загинув чоловік. Йому було 68 років. 38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів - його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера. Будинок пошкоджений. Росіяни забрали ще одне життя. Мої співчуття рідним загиблого", - розповів глава адміністрації.
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