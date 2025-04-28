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Новини Обстріли Чернігівщини
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Російські дрони вбили пенсіонера на Чернігівщині, - ОВА

вибух

Ввечері 28 квітня російські війська атакували Семенівську громаду на Чернігівщині дронами, загинула людина.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув чоловік. Йому було 68 років. 38-річний односельчанин кинувся на порятунок. Попри небезпеку. Він сам дивом уцілів - його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера. Будинок пошкоджений. Росіяни забрали ще одне життя. Мої співчуття рідним загиблого", - розповів глава адміністрації.

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Автор: 

безпілотник (4181) обстріл (28568) Чернігівська область (909) Корюківський район (13) Семенівка (3) війна в Україні (4007)


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28.04.2025 22:40 Відповісти
 
 